Unides Podem reclama que els fons de l'ecotaxa es facin servir per a finançar projectes com el dels Closos de Can Gaià i no per a macroconcerts

Unides Podem ha mostrat aquest dimarts el seu suport a la iniciativa ciutadana duta a terme a Felanitx perquè es reconsideri el finançament del Parc Arqueològic dels Closos de Can Gaià de Portocolom. Aquest projecte havia de finançar-se amb els fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible, però la pandèmia i la crisi subsegüent varen fer que aquest escenari es descartés. Ara que la vaccinació està en fase avançada, la formació morada ha destacat que «és el moment que es reprengui el projecte, ja que l'associació Projecte Closos fa 25 anys que reivindica el patrimoni històric i cultural felanitxer».

«S'han quedat alguns projectes paralitzats, com el del parc arqueològic dels Closos, que es va quedar molt a prop d'aconseguir els tràmits necessaris, però que finalment no va obtenir», ha comentat la portaveu d'Unides Podem, Magdalena Gelabert. Precisament, «seria una decepció que no prosperés un projecte com aquest, que fomenta el turisme ambiental i arqueològic, i més sabent que oferirien un lleure respectuós amb el medi ambient», ha exposat la també vicepresidenta de l'IMAS.

Segons Unides Podem, «entenem que hagin sortit ara convocatòries i recollides de signatures des del Projecte Closos, Amics dels Closos i Salvem Portocolom, ja que s'ha generat certa desconfiança en veure que es van fer servir fons Covid, els quals es financen amb l'ITS, per a un concert enorme d'una gran empresa que no necessita cap ajuda per a dur a terme les seves ofertes d'oci, una cosa totalment vergonyosa i qüestionable». D'altra banda, han explicat que «hem de recobrar a poc a poc el propòsit de l'Impost de Turisme Sostenible, ja que cal evitar que es desvirtuï l'objectiu d'aquesta taxa, que sí que enteníem que es fes servir per a fons Covid, però no per a finançar concerts de grans empreses».