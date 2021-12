Cisma en El Pi del Consell: Pere Soler i Xisca Mora es reivindiquen com a portaveus

El conseller del PI-Proposta per les Illes Balears, Pere Soler, ha anunciat en una nota de premsa, aquest dimecres, que assumeix el càrrec de portaveu del grup d'El Pi al Consell, «amb l'objectiu de treballar per aquesta illa, per Inca i per la institució».

El conseller ha apuntat que, com fins ara, el grup d'El PI en el Consell, «treballarem de la mateixa forma i amb el propòsit de sempre, millorar la nostra illa i la vida dels mallorquins».

El partit el desautoritza

Hores més tard de la declaració de Pere Soler, El PI-Proposta per les Illes Balears ha fet públic el seu rebuig «als qui actuen de manera il·legítima i prenen decisions en contra del partit».

El PI ha ratificat Xisca Mora com a portaveu i referent del partit en el Consell i ha desautoritzat Pere Soler.

Així mateix, El PI ha instat «els qui actuen pels seus interessos personals i no pels dels mallorquins» a acceptar els resultats dels congressos celebrats el setembre, així com les decisions que prenen els òrgans triats democràticament pels afiliats del partit.