El Parlament aprova una PNL per tal d'impulsar la lluita contra les violències masclistes i revisar el Protocol Interinstitucional

El Parlament ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern a continuar impulsant la lluita contra les violències masclistes. També amb l'objectiu de revisar i actualitzar, de la mà dels organismes i institucions corresponents, el Protocol Interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i atacs sexuals a les Balears.

«Des del 2003 han estat assassinades 1.117 dones i 44 nines i nins a tot l'Estat espanyol; a les nostres Illes, el 2018 s'interposaren 5.352 denúncies per violència de gènere i el 2019, varen ser 6.493, un 9,3% més», segons ha explicat la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, impulsora de la iniciativa. Aquesta ha estat signada pels grups parlamentaris que donen suport al Govern.

Per altra banda, Cano, ha afegit que «els Pressuposts Generals de l'Estat per al 2022, preveuen 56 milions d'euros més que l'any passat en plans i programes contra la violència de gènere». A més a més, «l'Institut Balear de la Dona tindrà un pressupost de 6,7 milions d'euros per seguir acompanyant i restituint a les dones víctimes de violència masclista», ha concretat la diputada socialista.

Per altra banda, s'insta al Govern a especialitzar la seva atenció a les dones més vulnerables víctimes de violència masclista, tenint present les circumstàncies d'edat, discapacitat, origen, entre d'altres, així com ampliar l'atenció a les dones amb discapacitat víctimes de violència masclista, per fer més accessibles tots els tràmits necessaris.

També, segons ha explicat la diputada, de la mà dels Consells Insulars, es demana mantenir una doble coordinació, política i tècnica, per tal d'assegurar que els recursos per a l'atenció a les víctimes de violència masclista siguin equitatius a les quatre illes; així com seguir teixint aliances amb la societat civil, entitats, organitzacions i institucions a través del Pacte contra la Violència Masclista.

Finalment, la PNL demana al Govern espanyol desplegar totes les accions contemplades als diferents eixos de treball del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, repensar les fórmules per millorar la seguretat i protecció de les víctimes de violència de gènere, fent un esment especial al control dels agressors; i, per últim, posar en marxa el jutjat número 3 de violència cap a les dones a Palma.