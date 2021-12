La Constitució espanyola també cura la Covid... segons els polítics sucursalistes

Fins ara sabíem que els textos sagrats de l'espanyolisme recollits en la Constitució del 1978 ens havien permès quatre dècades de 'pau i convivència'. També se'ns havia dit que la Generalitat de Catalunya (institució centenària) l'havia feta possible la Constitució espanyola, però les líders de la sucursal del PSOE han redoblat l'aposta.

Si la lider del PSOE a Mallorca, Catalina Cladera, considera que «els valors de la Constitució espanyola de 1978 són els mateixos que ens han permès afrontar la pandèmia», la de la sucursal paninsular, Francina Armengol, ha afirmat que «la defensa dels drets fonamentals de la ciutadania recollida en l’articulat de la Constitució així com el diàleg entre els diferents partits polítics del moment per redactar-la i aprovar-la tenen el mateix esperit que el full de ruta seguit pel Govern a l’hora de fer front a la pandèmia».

Armengol també ha afirmat que: «en aquesta Constitució no hi sobra ningú i és la vacuna més efectiva per protegir-nos dels qui se situen fora d’aquesta, dels qui volen atacar la democràcia i la convivència des de l’odi, el racisme, l’LGTBI-fòbia o el masclisme», oblidant que és justament el text constitucional el que ha servit per desplegar les polítiques d'odi contra els catalans o els bascos i que és el text constitucional el que consagra el supremacisme castellà i el masclisme.

A l’acte en commemoració del 43è aniversari de la Constitució hi han assistit, per part del Govern, el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez; la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, així com representants d'alguns partits polítics, representants del Consell de Mallorca i batles de diversos municipis.