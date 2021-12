MÉS ferma des del Govern un increment del pressupost en investigació i Universitat per «captar i retenir el talent investigador»

La Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, que encapçala Agustina Vilaret, fa «una passa més» en les polítiques encaminades cap a una economia del coneixement.

Així, el pressupost de Recerca creix un 58% respecte de l'any anterior amb un total de 15 milions d'euros. Això suposa seguir la feina que encetà el director general de Política Universitària i Recerca, Pep Lluís Pons, el 2015. Així mateix, la transferència a la UIB també creix un 8%. Aquesta quantitat ha passat dels 53 milions d'euros del 2015 als 76 del 2022.

Segons Vilaret ,«gràcies a les polítiques impulsades per MÉS per Mallorca, les Balears som el territori que més creix en inversió en recerca». També en nombre d'investigadors que s'incorporen al sistema de ciència i tecnologia, gràcies a les convocatòries impulsades per Pons.

Segons ha destacat MÉS, amb els nous pressuposts «es promouran noves actuacions destinades a consolidar l'excel·lència científica, l'atracció i retenció de talent, a més d'un impuls a la posada en marxa i generació de noves infraestructures científiques com a posada en marxa del Complex Científic d'R+D+I ubicat al Parc Bit, el Pol Marí o les estacions d'investigació dels fars de Portocolom i del cap Salines».

Finalment, l'increment de la transferència a la UIB permetrà «millorar les condicions laborals del personal universitari, crear un programa de formació de personal universitari i millorar les infraestructures». Així mateix, l'augment del pressupost farà possible «reduir els preus de les matrícules, incrementar en 30 places el grau d'infermeria i augmentar les partides d'ajuts per a estudiants universitaris».

Amb tot, Vilaret ha destacat que des de MÉS per Mallorca «estam compromesos amb el canvi de model social i econòmic i ho hem demostrat amb les polítiques que duim a terme des del Govern». Unes polítiques que, segons ha explicat, «fugen del curt-terminisme i se centren en avançar cap a una economia no especulativa, pensant en les generacions futures».