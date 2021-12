Raül Romeva: «A Catalunya hi ha prop d'un 30% de ciutadans que, sense ser-ne partidaris, tampoc són contraris a la independència»

Aquest dijous l'expres polític català Raül Romeva ha visitat Palma i ha presentat el seu llibre ‘Ubuntu. La república del bé comú’ a la sala d'actes de l’Estudi General Lul·lià. L’acte, organitzat per les Fundacions Darder-Mascaró, ha estat presentat per Lila Thomàs.

Romeva ha explicat que aquesta obra, guanyadora del Premi d'Assaig Irla 2020, «és una reflexió sobre quin futur es vol per a la societat i, concretament, per a Catalunya; també, fa una recerca sobre el significat del bé comú i com aconseguir-lo».

El nom Ubuntu prové d'una paraula de les llengües zulu i xhosa i representa una ideologia ètica sud-africana centrada en la lleialtat de les persones i les relacions entre elles. L'Ubuntu és vist com un concepte africà tradicional, és considerat com un dels principis fundacionals de la nova república de Sud-àfrica i està lligat a la idea d'un Renaixement africà. Una traducció aproximada del principi de l'Ubuntu és «humanitat envers els altres».

Romeva aplica aquest principi al procés de construcció de la República catalana i explica que a «Catalunya hi ha entre un 10 i un 20% de contraris a la independència i després hi ha prop d'un 30% que sense ser-ne partidaris, tampoc són radicalment contraris» i aquesta és la gent que cal sumar al projecte republicà català.