Apesteguia: «L'objectiu de MÉS és guanyar les eleccions i liderar un tercer pacte de progrés»

El recent elegit coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat que després d'avaluar el grau de compliment dels acords de Bellver i de Raixa, no es descarta cap escenari, inclosa la sortida de la formació ecosobiranista dels governs autonòmic i del Consell de Mallorca.

En declaracions a Europa Press, Apesteguia ha argumentat que la formació ecosobiranista encara les eleccions autonòmiques del 2023 amb l'objectiu de liderar un tercer pacte de progrés i ha avançat que, davant de futurs acords, MÉS serà «més exigent».

Apesteguia ha estat elegit aquest diumenge coordinador de MÉS per Mallorca en substitució d'Antoni Noguera després que la seva candidatura, l'única que va concórrer, rebés l'aval del 79,9% de la militància.

Pel que fa als resultats, el primer edil de Deià ha destacat que mostren un «suport ampli» i que després de la configuració del nou equip s'ha aconseguit el desig d'aglutinar les diferents sensibilitats dins de la formació ecosobiranista.

Sobre l'estat dels pactes de govern, Apesteguia ha assenyalat que manté la línia de l'anterior coordinador, Antoni Noguera, de l'equador de la legislatura, avaluar el grau de compliment tant dels acords de Bellver com dels acords de Raixa, que varen donar pas als pactes de govern al Govern i al Consell de Mallorca.

Sobre això, ha insistit que, matisant i recordant que ja va dir al seu moment que eren «insatisfactoris», ara com ara «el que està signat s'ha de complir», i per això estan oberts tots els escenaris fins i tot l'extrem d'una sortida dels pactes actuals.

De cara a les eleccions del 2023, el coordinador ha posat èmfasi que l'objectiu de MÉS és «guanyar les eleccions i liderar un tercer pacte de progrés» però que, davant d'altres escenaris, la formació ecosobiranista «estarà disposada a pactar» encara que ja ha avançat que augmentarà el nivell de les exigències i que passen, com ja va assegurar a la campanya de primàries, pel salt de MÉS de les accions i les polítiques particulars des de determinades conselleries a impregnar la política global d'un futur executiu autonòmic.

Entre les grans qüestions que estaran sobre la taula en uns futurs acords i sobre les quals MÉS serà «molt contundent i exigent», el coordinador de la formació ecosobiranista ha destacat la diversificació del model econòmic condicionat per la protecció del territori, les polítiques en matèria dhabitatge, la defensa dels serveis públics, la millora del finançament i lincrement dels nivells dautogovern.

Apesteguia es fixa, a més, com un dels «grans objectius» aconseguir representació a les properes eleccions estatals. Per això, ha afegit, MÉS per Mallorca s'enfronta al repte d'ampliar les bases amb «molta política de carrer».

Segons el batle de Deià, la feina de Vicenç Vidal com a senador de designació autonòmica ha demostrat que amb representació estatal es poden aconseguir qüestions «tangibles» per als interessos de les Balears.

Apesteguía és des d'aquest cap de setmana coordinador de la formació i candidat al Parlament, tot i que ha ressaltat que la configuració d'un equip «potent» amb responsabilitats «compartides» farà possible que no hi hagi «lideratges absoluts».