El PP torna a demanar explicacions per l'afer del Hat Bar

El PP de les Balears ha duit a la direcció general de Transparència que un any després el Govern segueixi sense fer-se públic l'expedient del Hat Bar, incoat la matinada del 7 d'octubre de 2020, en el qual en plenes restriccions per la segona ona de la Covid-19 va ser presumptament sorpresa a les 02.00 hores de la matinada la presidenta del Govern, Francina Armengol.

«Segurament, Armengol s'avergonyeix del contingut de l'expedient, però al cap d'un any ja és hora que es pugui conèixer exactament què va passar aquella nit», ha manifestat la portaveu adjunta del PP en el Parlament, Núria Riera.

El PP han assenyalat que la matinada del 7 d'octubre, mentre la presidenta Armengol demanava als ciutadans reduir al màxim la seva vida social per la pandèmia, hauria estat presumptament identificada per agents de Policia Local quan aquests van acudir a precintar el Hat Bar de Palma, per suposadament haver incomplit el límit horari establert pel Govern.

Al cap d'un any sol·licitant en el Parlament balear l'expedient sancionador obert a l'establiment, el PP ha registrat ara una instància reclamant-lo a la Comissió de Reclamacions d'Accés a la Informació Pública.

El PP va sol·licitar còpia de l'expedient per primera vegada el 26 de gener de 2021. Després de tres mesos sense resposta, va sol·licitar empara a la Mesa del Parlament el 20 d'abril i va rebre la primera resposta del Govern el 3 de maig, on es va informar que l'expedient seguia en fase d'instrucció. El primer de juny es va requerir de nou el document, responent el Govern el dia 18 del mateix mes que «una vegada finalitzat el procediment es podrà disposar de la informació de l'expedient». Transcorreguts quatre mesos, el passat 25 d'octubre va tornar a sol·licitar-se, sense que s'hagi donat encara resposta a la sol·licitud del PP.

«El Govern té l'obligació de fer públic l'expedient davant la petició d'un diputat, l'obscurantisme amb relació a aquest tema no és acceptable. Són uns fets que van indignar a tota la societat i van obligar Armengol a demanar disculpes i els ciutadans tenen dret a conèixer exactament que va passar aquella nit», ha dit Riera.