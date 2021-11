Tolo Gili: «El Pi decidirà les polítiques del pròxim Govern»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat aquest dissabte el seu tradicional dinar de Nadal, en el qual s'han reunit 300 afiliats i afiliades de la formació. Durant el seu discurs, el president d'El Pi, Tolo Gili, ha assegurat que «després de tancar el procés congressual esteim en un procés de consolidació, creixement i potenciació de l'estructura interna. En els darrers mesos ja hem renovat els comitès locals de Costitx, Llucmajor, Artà, Andratx i Es Castell».

Així mateix, durant la seva intervenció, el president ha reiterat que la conjuntura política actual, on les esquerres baixen i les dretes pugen, «situen El Pi al centre de l'escena política». «Serem determinants per definir les polítiques del pròxim Govern de les Illes Balears», ha asseverat.

Segons Gili, «El Pi vol que el centrisme i la recerca de les màximes quotes d'autogovern siguin el principi rector del nou Govern. El pròxim Executiu ha de defensar el desenvolupament total del règim especial, tant de la part fiscal, com del factor d'insularitat. També ha de fer feina intensament per aconseguir un nou model de finançament que transiti cap a un concert econòmic».

Per acabar, el president ha criticat l'actitud d'aquells que volen fer mal al partit, «per aquesta presidència és una desobediència molt greu». Gili s'ha mostrat contundent, «no respecten a l'executiva del partit escollida de forma democràtica. Això és un partit i s'han de respectar les decisions adoptades pels òrgans que representen el conjunt dels afiliats i afiliades. És impossible avançar amb persones que només pensen a destruir i no bastir ponts. El Pi està per damunt de tot».