Antònia Jover presenta la seva candidatura per a liderar Podemos: «Volem créixer, guanyar i transformar»

La diputada de Podemos en el Congrés espanyol, Antònia Jover, ha presentat la seva candidatura 'Créixer' per a liderar Podemos Balears amb l'objectiu de «créixer, guanyar i transformar». Jover aposta per un projecte que arreli en els municipis i enforteixi els governs progressistes.

Segons ha explicat la diputada, després de revisar la història de Podemos a les Illes, «des que va néixer el partit a les Balears, la dreta no ha tornat a governar». Així, ha afegit que la formació ha demostrat saber governar «i fer-ho molt millor». Per aquest motiu, ha ratificat la «necessitat d'enfortir Podemos per a continuar sent palanca de canvi i transformació». A més, ha recordat que Podemos ja ha aconseguit ser la primera força progressista a les Balears en dues ocasions i «vol tornar a ser-ho».

La candidata a coordinadora de Podemos, ha insistit a recordar l'essència del partit, «s'ha de continuar millorant la vida de la gent, lluitar per qui no té veu i plantar cara als poders econòmics» per a continuar fent política per a protegir els serveis públics com la sanitat i l'educació. A més, Jover ha destacat la necessitat de fer-ho «des de la humilitat de les persones corrents» com ella i els seus companys.

Respecte a la gestió de la pandèmia, la diputada ha explicat que «Podemos ha demostrat que es pot fer política d'una altra manera i ho ha fet durant una pandèmia mundial sense precedents», però no sols ha mirat cap al passat, també ha mirat al futur i ha apuntat alt explicant que «no aspira a reconstruir una vella normalitat marcada per la precarietat i la corrupció del PP, sinó que es volen treballs i salaris dignes, on els treballadors puguin formar famílies i puguin tenir dret a la felicitat».

Jover, ha finalitzat la seva presentació dient que és conscient de la responsabilitat que assumeix si aconsegueix ser la coordinadora de Podemos i que «per això fa aquest pas tan important i il·lusionant alhora».

Jover, ha tingut suport de l'actual vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes; de l'altra diputada estatal, Lucía Muñoz; de la vicepresidenta primera del Parlament i diputada, Gloria Santiago; dels diputats i portaveus autonòmics, Alejandro López, Esperança Sans i Antonia Martín; així com del regidor de Palma, Alberto Jarabo, la consellera d'habitatge i ocupació en el Consell de Menorca, Cristina Gómez; la vicepresidenta i consellera de Medi Ambient en el Consell de Mallorca, Aurora Ribot i del conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, així com de diversos càrrecs de municipis de totes les Illes i militants.

Podemos ha convocat la seva III Assemblea Ciutadana Autonòmica en la qual els inscrits triaran al coordinador autonòmic per als pròxims quatre anys. Des de dilluns passat dia 22 de novembre ja es poden registrar les candidatures.