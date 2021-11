Armengol: «El PSOE és un instrument al servei de la gent i la gent ens necessita ara més que mai»

L'acte inaugural del 14è Congrés del PSIB-PSOE, que s'està celebrant a Inca aquest cap de setmana, ha comptat amb la participació del ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica del Govern d'Espanya, Félix Bolaños.

Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE, ha iniciat la seva intervenció agraint al ministre la seva presència. També ha donat les gràcies als representants sindicals que participen en el 14è Congrés; a tota la militància, a les persones que han organitzat el congrés i a l'executiva que ha fet possible estar davant «un partit fort, unit i molt preparat per afrontar els nous reptes que tenim en aquesta comunitat autònoma».

«Avui és un dia d'emoció, d'il·lusió i d'esperança davant el futur de les Illes. Comença una nova etapa, amb una executiva que demostrarà la mateixa il·lusió i força gràcies al suport de la militància, que lluita dia a dia per transformar a millor la nostra realitat», ha expressat Armengol.

La presidenta ha fet referència als 142 anys d'història del partit i a «l'orgull que suposa formar part d'aquest projecte polític». «Tenim passat, tenim molt present i molt futur. Som la primera força política de les Illes gràcies a un projecte compartit, molt pensat i molt treballat que ens ha permès dibuixar un somni i fer-ho realitat. El nostre partit és un instrument al servei de la gent i la gent ens necessita ara més que mai», ha declarat.

Per aquest motiu, Armengol ha incidit en continuar fent feina «amb escolta activa, amb un projecte obert a tothom, construint la base amb unitat i força, fent feina junts per treballar en el futur que volem per aquesta comunitat i no tan sols pensant en 2023, sinó en els pròxims deu i quinze anys. Perquè som el partit del país, el partit que millor representa a la societat d'aquestes illes i que pot fer possible tot el que somniem».

La secretària general ha fet balanç de la gestió feta des del partit durant aquests quatre anys amb un informe de gestió, que ha estat aprovat per unanimitat i al qual «es reflecteix les grans fites d'aquests temps». «Hem participat en cinc processos congressuals i ens han duit a tenir una eurodiputada al Parlament Europeu; hem millorat els resultats al Congrés i al Senat, hem estat, per primera vegada, la primera força política en aquesta comunitat. Governam als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera. A 34 municipis de les Illes, tenim 24 batles i 230 regidors als nostres ajuntaments i una oposició fort a la resta de consistoris», ha dit Armengol.

Armengol ha expressat que «és un honor tornar a ser secretària general dels socialistes de les Illes Balears» afegint que «jo sol soc una peça més d'aquest gran engranatge».

La presidenta ha conclòs la seva intervenció destacant la feina feta des de totes les institucions governades pel seu partit durant aquesta pandèmia, demostrant que «hem estat a l'altura en aquests moments de dificultat», permetent una sortida justa a la crisi gràcies a les polítiques desenvolupades. «Gràcies al govern Pedro Sánchez, al Govern de les Illes, als consells insulars i als ajuntaments», ha dit.

Finalment també ha valorat la feina feta des del PSIB-PSOE durant aquests mesos mitjançant el programa Horitzons de Futur «amb 55 reunions celebrades, amb 300 socialistes fent feina, pensant que en sortiríem i que quan sortíssim, ho faríem millor».

Per part seva, Félix Bolaños, ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica del Govern d'Espanya, ha començat la seva intervenció agraint a Francina Armengol la seva acció de govern «fent d'aquestes illes un lloc més just" i la seva empenta com a secretària general «perquè el partit està en forma, serà un gran congrés i tendreu grans resultats en les pròximes eleccions». Bolaños ha agraït també la feina de tota la militància «de tots els que formam part d'un projecte col·lectiu que s'anomena PSOE, un partit que ha impulsat grans avanços socials i polítiques públiques que, quan governam, es traslladen al BOE, convertint els somnis en realitats».

El ministre també ha parlat de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, del creixement i avanç en drets socials que comporten i que «ens situen al capdavant de la socialdemocràcia europea».

«La nostra aposta pel bé públic es ferma, protegint al ciutadà de forma individual i a la societat com a col·lectiu. Treballam per fer una Espanya millor, més justa, més solidària, més habitable i més sostenible, treballam per la recuperació de tots els sectors econòmics i, en definitiva, per un país millor», ha conclòs.