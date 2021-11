La justícia europea reafirma que Puigdemont, Comín i Ponsatí no poden ser detenguts i, per tant, no els retorna la immunitat

El Tribunal General de la UE ha deixat clar en la resolució sobre la petició de mesures cautelars de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí perquè els retorni provisionalment la immunitat que les euroordres estan suspeses i que no es poden executar. El vice-president del TGUE no concedeix les mesures cautelars de retorn de la immunitat mentre no es resolgui el procediment principal al TJUE contra el suplicatori aprovat pel Parlament Europeu; considera que no cal, ja que les euroordres han restat suspeses, com ja havia indicat l'advocada de l'Estat espanyol l'estiu passat.

Aquesta resolució és la resposta que dona l’alt tribunal europeu a la petició que va fer la defensa dels eurodiputats de concessió de mesures cautelars arran de la detenció de Puigdemont a l’Alguer i la pretensió del Tribunal Suprem espanyol d’extradir-lo. El TGUE ja havia dit en una resolució del 30 de juliol d’enguany que les euroordres contra ells restaven suspeses fins que no es resolguessin les qüestions pre-judicials presentades per Llarena al Tribunal de Luxemburg sobre els criteris pels quals acceptar o desestimar precisament l’execució de les euroordres. El tribunal fa servir els mateixos arguments que al juliol, però ara reafirmant-los i deixant-los més clars; i amb un criteri absolutament contrari a l’expressat pel Suprem per a justificar l'intent d’extradició de Puigdemont quan fou detingut a Sardenya.

En la nova resolució, el vice-president del TGUE recorda que l'estiu passat ja van dir que res no permetia de considerar que les autoritats judicials belgues o d’algun altre estat membre poguessin executar les ordres de detenció europees dictades contra els diputats i lliurar-los a les autoritats espanyoles. Per això no veia cap risc de perjudici «greu i irreparable» que justifiqués la concessió aleshores de les mesures cautelars. Afegeix que el tribunal espanyol era al cas d’aquest efecte suspensiu de les euroordres, i que els efectes de la suspensió «són vinculants per a les autoritats nacionals competents, incloses les judicials, sense necessitat de decisió específica per part seva».