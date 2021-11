PP, Vox i Ciutadans voten en contra de la proposta del Consell per al pressupost de l'any 2022

Aquest dilluns 22, el ple del Consell de Mallorca ha donat suport a la proposta del pressupost de l'any 2022, la qual ha obtingut 17 vots a favor per part de PSOE, MÉS i Podem, 13 en contra de PP, Vox i Ciutadans i 3 abstencions d'El Pi. és l'aprovació inicial dels comptes més elevats que ha disposat mai la institució, amb «unes comptes que creixen per consolidar les polítiques de recuperació econòmica», ha explicat el portaveu del grup socialista, Andreu Alcover.

Per la seva banda, els tres grups polítics a l'oposició han presentat esmenes parcials, les quals el ple ha rebutjat per complet. «Han tornat a mostrar les seves incoherències presentant esmenes a la totalitat i sense proposar cap partida ni cap proposta efectiva. És increïble que el Partit Popular hagi tornat a presentar un text amb errades i plagiat per tercer any consecutiu», ha declarat Alcover.

Si comparam els comptes, el pressupost previst té un increment del 5% en relació amb l'any passat. El Consell preveu inversions extraordinàries en projectes nous a través de quatre fons de finançament: els romanents provinents del superàvit de la liquidació de 2021, el fons de recuperació europeu Next Generation, els projectes que rebin suport per aplicar el factor d'insularitat del Règim Especial de les Illes Balears (REIB) i els que es generin de la gestió del fons del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics a Mallorca; aquesta darrera font serà possible quan es faci efectiu el traspàs de les competències en matèria d'ordenació turística a la institució insular, l'1 de gener de 2022.