Vicenç Vidal reclama al ministre Bolaños el desenvolupament del REB, la reforma del finançament i suport al tren de Llevant

Vicenç Vidal, senador autonòmic per les Illes Balears, de MÉS per Mallorca, s'ha reunit amb el ministre espanyol de Presidència i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, per encetar, en les seves paraules, «un diàleg constructiu de cara als Pressupostos Generals de l'Estat de 2022».

L'ecosobiranista ha plantejat quatre reclamacions que ha qualificat de «molt necessàries» per a les Illes Balears: «la reforma del sistema de finançament, el desenvolupament del Règim Especial de les Balears (REB), la transferència de les competències de costes i el suport a infraestructures estructurals com el Tren de Llevant».

Vidal ha valorat «positivament» una reunió «que mai s'havia donat» i ha afirmat que «el pont del diàleg és obert» i que està disposat «a arribar a acords si el govern estatal es mostra en actitud d'oferir a la ciutadania de les Illes Balears qüestions i fets que fa molts d'anys que reivindicam». Finalment, el senador autonòmic ha conclòs que espera «més moviments per part del govern estatal, ja que el vot de Més per Mallorca compta».