El Pi exigeix al Govern que elabori els informes per a reclamar a l’Estat la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha demanat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en quin moment es troben els informes que el Govern es va comprometre a elaborar, en un termini màxim de cinc mesos, per a reclamar al Govern de l'Estat la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia, i totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general.

Segons Melià, «en aquest Parlament es va aprovar una iniciativa el 2021 instant el Govern que en cinc mesos fes una sèrie d'informes, sol·licituds i gestions, per a elaborar la petició de canvi de qualificació d'aquests ports. Els demanam què han fet, tenim la sensació que vostès no han fet res del que es varen comprometre amb aquesta cambra. No ens valen excuses per a avançar amb la defensa de l'autogovern de les Illes Balears».

En aquest sentit, el portaveu ha declarat que des d'El Pi «defensam aferrissadament l'increment de l'autogovern de les Illes Balears. Des de fa temps plantejam una lluita a favor que les Illes Balears es facin amb la gestió dels ports d'interès general de la Savina, d'Eivissa, Maó i d'Alcúdia i de les instal·lacions nàutiques».

Així mateix, el diputat ha assenyalat que «molt sovint de forma enfrontada als plantejaments de les ciutats que fan els respectius ajuntaments o a l'ordenació territorial general que fan els consells o el Govern ha provocat que l'àmbit portuari de l'Estat sigui un entrebanc per a tenir una planificació harmònica de les nostres ciutats».