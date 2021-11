Castells: «Caldria una llei de carreteres totalment nova, que veiés les carreteres no només com una simple calçada per als cotxes»

Més per Menorca considera que l’actual llei de carreteres de les Illes Balears, que va ser aprovada el 1990, ha quedat antiga davant la nova legislació sobre mobilitat del nostre entorn i la creixent consciència ciutadana pel que fa a la sostenibilitat i la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic. Així, Més per Menorca defensa que la llei balear «ha d’incorporar canvis en matèria d’impacte paisatgístic, mobilitat sostenible i transició energètica». Per aquest motiu, els menorquinistes han registrat una Proposició de Llei per a adaptar aquesta norma obsoleta, que es debatrà dimarts al Parlament.

El nou redactat proposat per Més per Menorca permetria, per un costat, afavorir la implantació de carrils per a la circulació de bicicletes i, en conseqüència, reduir els desplaçaments amb vehicles de motor; i per l'altre, adaptar les carreteres de l’arxipèlag a la realitat de la transició energètica que ja s’està començant a implantar a les Illes Balears.

A diferència del model energètic actual, on poques centrals contaminants de grans dimensions produeixen el gruix de l’energia, la transició energètica propiciarà un nou model caracteritzat per una xarxa de petites plantes de producció d’energia neta distribuïdes arreu del territori. La implantació d’aquest model de generació distribuïda generarà dos reptes: d’una banda, connectar aquestes plantes de producció amb els centres urbans i, de l’altra, evitar l’impacte paisatgístic que suposaria que el transport d’energia es faci mitjançant estesa de cables aeris.

Per tal de donar resposta a aquests reptes, la modificació que proposa Més per Menorca vol facilitar sinergies i crear el marc jurídic adequat perquè les empreses distribuïdores d’energia financin la construcció dels carrils bici, inclòs el cost de les expropiacions de terrenys adjacents a les carreteres, el subsòl dels quals es podria aprofitar per a l’estesa de cables de transport.

La Proposició de Llei que es debatrà al Ple és una llei eminentment tècnica, que cerca la posada al dia de la llei de carreteres. No obstant això, tal com ha declarat el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, «el que caldria és una llei de carreteres totalment nova, que veiés les carreteres no només com una simple calçada per passar cotxes, sinó com a vies de transport on circulin vehicles diversos, així com dades i energia, evitant l’impacte paisatgístic d’aquestes infraestructures». I ha afegit: «Malauradament, el Govern no ha impulsat en els darrers anys un nou projecte de llei de carreteres, probablement perquè és una competència dels consells». La proposta de Més per Menorca sorgeix de la detecció d’aquesta necessitat per part del Consell Insular de Menorca.