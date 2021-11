Monedero: «No perdre la democràcia passa per la consciència ciutadana i molta organització»

El politòleg i cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmat aquest dissabte que «no perdre la democràcia, en un moment d'auge de l'extrema dreta, passa per la consciència ciutadana i molta organització».

Així s'ha expressat Monedero abans de participar en una jornada de formació interna amb la militància de Podemos Palma, una xerrada en la qual el politòleg ha demanat als més de 50 assistents «sortir-se d'ells mateixos, veure's des de fora, per a entendre el context actual, en el qual el model neoliberal ha fet fallida, tal com ha reconegut fa poc la CEPYME, que ha assegurat que la globalització no funciona».

«Amb la irrupció de la Covid-19 i la fatídica Cimera del Clima d'aquest any 2021 a Glasgow (COP26), a més, s'ha evidenciat que fa falta una reindustrialització i una reinvenció econòmica que tengui una major atenció mediambiental», ha afegit el politòleg, qui ha destacat que «en un moment de molta frustració i crisi, com l'actual, en la qual es genera un ascens de l'extrema dreta, la possibilitat de no perdre la democràcia passa per la consciència ciutadana i molta organització». «Actes com el d'aquest dissabte ancoren, per tant, a la ciutadania amb la defensa de la democràcia», ha incidit.

D'altra banda, Monedero ha recordat que «Podemos va prometre quatre coses: treure a Mariano Rajoy del Govern, i ho va complir; acabar amb les polítiques d'austeritat del PP, i ho va complir; governar a Espanya, i ho va complir». Actualment, no obstant això, ha precisat «s'està encara pendent de complir la promesa de fer un partit diferent, en moviment i implantat en tot el territori, un fet complicat quan no es demana diners a bancs, i per tant es tenen més dificultats per a obrir seus».

Així, ha destacat que «en aquesta nova etapa de Podemos, fa falta trobar-se amb la militància, parlar amb ells però, sobretot, escoltar-los». «Cal posar-se en marxa de cara a l'any 2023», ha emfatitzat Monedero.

Per part seva, el portaveu de Podemos Palma, Jesús Jurado, ha agraït la presència aquest dissabte de Monedero a Palma. «Aquesta jornada és gairebé com un dia de festa perquè s'enfortirà a l'organització de cara a l'horitzó de 2023, que cal afrontar amb tota la força».