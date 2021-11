El Consell de Mallorca destinarà 18,6 milions al sector cultural i de protecció del patrimoni i foment del català

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística incrementa un 3,9 per cent el seu pressupost per al 2022 fins a situar-lo en 26,674.410,30 euros, amb un reforç a les partides que donen suport a equipaments culturals, per a la posada en marxa i la programació, i també a política lingüística. Així mateix, augmenta el pressupost d’organismes que depenen del Departament com ara la Fundació Mallorca Literària, el Teatre Principal de Palma i Museu Marítim.

Els comptes de Cultura preveuen, com a novetat, aportacions a la Fundació Toni Catany, Teatre Principal d’Inca, Puig de Sa Morisca i Son Formés, a més d’un increment per al Museu d’art contemporani d’Es Baluard. A més, s’han creat noves línies de subvencions per a retolació de carrers en català destinada a ajuntaments, per arxius privats i d’entitats sense ànim de lucre i per a programació de teatres públics. D’altra banda, els comptes preveuen augments per a les convocatòries destinades a la creació de projectes audiovisuals i festivals de cinema.

«Són uns pressupostos de recuperació després dels anys més durs de la pandèmia i per això hi ha un creixement del 5,8 per cent pel que fa a les polítiques culturals en les convocatòries de subvencions, aportacions i nominatives, entre ajuntaments, empreses i entitats. Això vol dir que s’inverteix en nous projectes, però també continua el procés de racionalització dels pressuposts», ha explicat a vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, qui ha considerat que «el 2022 serà l’any dels centres culturals, principalment museus i teatres». Així, es posarà en marxa la nova Casa Museu Blai Bonet, que depèn de la Fundació Mallorca Literària, i la Direcció Insular de Cultura inclou noves partides per a la programació del Teatre Principal d’Inca (100.000 euros) i una convocatòria de subvencions nova per a la programació de teatres de titularitat municipals dotada amb 250.000 euros. A més a més, entre els nous equipaments culturals que rebran finançament del Consell hi ha la Fundació Tren de l’Art (10.000 euros), Fundació Toni Catany (100.000 euros), la futura Fundació Puig de sa Morisca de Calvià (100.000 euros) i la futura Fundació Son Fornés a Montuïri (100.000 euros).

Així, el pressupost total del departament arriba a 26,6 milions d’euros, dels quals 8 corresponen a la partida de personal i 18’6 serviran per a dinamitzar el sector cultural i la protecció del patrimoni i de la llengua.

Direcció Insular de Cultura

El pressupost de la Direcció Insular de Cultura, sense comptar el Teatre Principal i el Museu Marítim, té un pressupost de 8.792.482,5 euros. Dels organismes dependents d’aquesta direcció insular destaca l’augment de la partida de la Fundació Mallorca Literària en 122.800 euros (passa de 683.300 a 806.100) que es destinaran a la museografia de la Casa Blai Bonet i a activitats de foment de la lectura.

Així mateix, el pla de subvencions de Cultura preveu un augment de les convocatòries destinades a l’organització d’arxius (de 200.000 a 250.000 euros) i a documentals (s’incrementa de 216.000 a 256.000 euros) i mostres de cinema (passa de 85.000 a 135.000 euros).

Així mateix, Busquets ha destacat la creació d’una nova línia de subvencions per a arxius privats i d’entitats sense ànim de lucre, que respon a una demanda ciutadana (50.000 euros). A més de la ja esmentada partida destinada a programació de teatres de titularitat municipal (250.000 euros).

El Teatre Principal de Palma comptarà el 2022 amb un pressupost de 6.011.868,86 euros, que permetran augmentar la col·laboració del Teatre Principal amb altres teatres com a centres de col·laboració i consolidar la plantilla i donar-li estabilitat. El Museu Marítim de Mallorca tendrà un pressupost de 510.178,63 euros, gran part dels quals aniran destinats a l’adequació i museïtzació de Ses Voltes.

Direcció Insular de Patrimoni

Amb un pressupost d’1.805.366,96 euros la Direcció Insular de Patrimoni podrà continuar amb les ajudes a recerca a universitats i ajuntaments, a manteniment i conservació a universitats, particulars i ajuntaments i incrementar la partida a restauració i conservació de béns eclesiàstics.

Direcció Insular de Política Lingüística

Pel que fa a la Direcció Insular de Política Lingüística, incrementa el seu pressupost en un 18 per cent fins a arribar a 1.232.802,75 euros, amb un augment important a les ajudes per al foment de la llengua catalana a diferents àmbits. Així, el pla de subvencions d’aquesta àrea inclou una nova convocatòria per a retolació destinada a Ajuntaments, dotada amb 60.000 euros, alhora que incrementa la dirigida a empreses (que passa de 100.000 a 150.000 euros) i crea una nominativa per als Joves de Mallorca per la Llengua (20.000 euros).