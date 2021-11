El Pi aconsegueix que el Parlament aprovi que les contractacions que es licitin es facin amb el màxim de lots possibles i la PIMEM ho celebra

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts una Proposició No de Llei (PNL) amb la qual es reclama a les administracions públiques que les contractacions que es licitin es facin amb el màxim de lots possibles a fi d'afavorir la lliure concurrència i la participació del màxim d'empreses, especialment la participació de les empreses de les Illes.

La iniciativa, presentada pel Grup El PI-proposta per els Illes Balears, demana al Govern que tot l'esforç inversor previst en el Pla d'Inversions Estratègiques es liciti a través del màxim de lots possibles i així afavorir la lliure concurrència.

Així mateix, sol·licita a l'Executiu, als consells insulars i a la resta d'administracions públiques que introdueixin en els plecs dels contractes públics clàusules que penalitzin el pagament endarrerit als subcontractistes per l'empresa adjudicatària de factures, així com qualsevol altre incompliment de la normativa aplicable.

Finalment, amb la PNL es reclama elaborar una guia de bones pràctiques per al foment de l'accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació del sector públic de les Illes, a fi de fomentar l'accés a la contractació pública de les administracions.

En la seva intervenció, el portaveu del PI en el Parlament, Josep Melià, ha assegurat que «la contractació pública en l'Estat ha tengut una tendència manifesta en els darrers anys a afavorir de manera desproporcionada les grans empreses en detriment de la participació de les petites i mitjanes empreses».

Així mateix, Melià ha criticat el Govern per realitzar en conjunt la licitació de nou nous centres de salut per més de 86 milions d'euros. «Resulta evident que es podrien haver licitat de manera individual, és a dir, fer nou lots i així donar més opcions al fet que empreses de les Illes poguessin ser adjudicatàries d'aquests contractes», ha apuntat.

Segons Melià, «estam iniciant un període que se'ns diu que serà d'alta inversió pública», en referència als fons europeus. Per això, ha assenyalat que «no hauria de ser admissible és que el Govern no plantegi una estratègia inversora on l'objectiu de màxima participació de les empreses sigui un dels elements a tenir en compte».