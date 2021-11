El Pi reclama al Govern que impedeixi l’extracció d’arena de la costa de Banyalbufar prevista per l’Estat

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat en la roda de premsa que la formació demana al conseller de Medi Ambient quines actuacions pensa realitzar el Govern per a aturar el pla d'extracció d'arena a la costa de Banyalbufar que està elaborant el Ministeri de Transició Ecològica.

El portaveu ha qualificat «d'inacceptable i desproporcionada aquesta mesura que atempta a la sostenibilitat del medi ambient». Segons Melià, «està demostrat que aquestes pràctiques de manera generalitzada com pretén l'Estat no funcionen. Una cosa és una actuació puntual i quirúrgica i una altra fer-ho a gran escala i de manera generalitzada com volen fer».

Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha reiterat aquest dimarts l'oposició del Govern a aquesta extracció d'arena.

En resposta a la pregunta de la diputada d'El Pi Maria Antònia Sureda durant el ple del Parlament, Mir ha assenyalat que el Govern «ja ha comunicat oficialment» aquesta postura, a través del dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient.

El conseller ha afegit així mateix que són tasques costoses a més d'ineficients, i ha conclòs subratllant que continuaran «vigilant i reivindicant de manera taxativa» que el Govern espanyol deixi de plantejar aquestes actuacions a la costa de les Balears.