Garrido: «La gènesi de l'Oficina Anticorrupció es diu túnel de Sóller, es diu Nóos, es diu Andratx, es diu Son Espases i es diu senyor Matas»

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern, Mercedes Garrido, ha defensat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció per a evitar «que es repeteixi el que el PP va fer que va ser portar les Balears al top 10 de corrupció a Espanya».

Així ho ha expressat Garrido al ple del Parlament després de ser demanada per la seva valoració sobre la renúncia de Jaume Far com a director de l'Oficina Anticorrupció.

El diputat del PP Antonio Fuster ha assegurat que aquesta Oficina és «un organisme prescindible», ja que considera que les seves funcions «estan duplicades» i costa més d'un milió d'euros a l'any.

Segons Fuster, al Govern «li incomoda el senyor Far» ja que volien que el director «estigués sota les seves ordres». «No els ha agradat que investigués la compra de material sanitari o la vacunació d'alts càrrecs», ha assenyalat.

Per això, ha demanat que s'aclareixi «sense falta qui ha pressionat el director de l'Oficina». De fet, el Grup Popular ha demanat la compareixença de Jaume Far en comissió parlamentària.

Per part seva, la consellera Garrido ha agraït i valorat la tasca realitzada per Far, alhora que ha insistit que la seva renúncia és per a canviar de lloc de feina.

Així, ha defensat la importància de l'Oficina Anticorrupció per a «evitar que es repeteixi allò que el PP va fer que va ser portar Balears al top 10 de la corrupció a Espanya». «La gènesi d'aquesta Oficina es diu túnel de Sóller, es diu Nóos, es diu Rasputín, es diu Andratx, es diu Son Espases i es diu senyor Matas», ha criticat.