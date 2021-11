Més per Menorca presenta una iniciativa per a regular la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia davant «la inacció del Govern»

L'any 2010 es va aprovar Llei d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears que estableix, entre d'altres, que el Govern pot establir obligacions a les empreses navilieres i Obligacions de Servei Públic (OSP) per a garantir un servei suficient als ciutadans. El fet, però, és que 11 anys després de l’aprovació d’aquesta llei cap Govern, independentment del seu color polític, ha desplegat aquesta llei, per la qual cosa encara existeixen moltes disfuncions en les línies marítimes que connecten les Illes. «De fet, la cobertura de les línies marítimes entre Illes resta a l’empara de la voluntat de les companyies navilieres, que fixen unes freqüències i unes tarifes sense atendre a les necessitats dels ciutadans ni sense límit de preus», ha remarcat Més per Menorca.

Segons els menorquinistes, el resultat de no aplicar la llei ha estat que les freqüències i els horaris dels trajectes entre Menorca i Mallorca responen actualment a interessos únicament comercials, sense tenir en compte les necessitats dels residents. En concret, sovint els horaris d’aquests trajectes estan pensats exclusivament pensats per al tràfic de mercaderies. Ara bé, els menorquinistes també denuncien que en determinats moments de l’any -com ara durant la setmana de Sant Joan- es programen una gran quantitat de freqüències i amb tarifes molt barates, fet que propicia una afluència de passatgers que Ciutadella no pot assumir. De fet, el passat 27 de setembre, l’Ajuntament de Ciutadella va sol·licitar a Ports de les Illes Balears mesures per a contenir l’arribada de vaixells a Ciutadella per les festes de Sant Joan. Aquesta proposta, però, va ser rebutjada per part de la gerent de l’ens portuari.

Per aquest motiu, Més per Menorca ha presentat una Proposició no de Llei (PNL) on es demana, per un costat, que el Govern estableixi l’Obligació de Servei Públic (OSP) en la línia marítima entre Ciutadella i Alcúdia, amb una tarifa màxima que no superi els 40 euros per persona i trajecte, el que suposa 10 euros per als residents, un cop aplicat el descompte del 75%. A més, l’Obligació de Servei Públic permetria establir uns horaris adequats per als residents, de manera que permetessin anar i tornar des de Ciutadella dins el mateix dia, cosa que ara, en temporada baixa, no és possible. Un altre element que el Govern hauria de regular és que el descompte de resident fos extensible al vehicle.

Finalment, la PNL de Més per Menorca demana que el Govern, d’acord amb l’Ajuntament de Ciutadella, limiti l’arribada d’embarcacions i passatgers al port de Ciutadella des de Mallorca durant les festes de Sant Joan i durant les setmanes de l’any amb més trànsit de passatgers. Aquesta Proposició no de Llei dels menorquinistes serà debatuda i votada en el ple del Parlament el pròxim dimarts.

Segons el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, «és necessari posar ordre a la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia, el Govern ha tingut les eines per fer-ho i no ho ha fet». No té sentit que es puguin gestionar els peus, els horaris i l'afluència i no

ho faci», ha conclòs.