Jaume Sastre, elegit com a representant de les Illes Balears a l'Assemblea de Representants del Consell per la República

Aquest cap de setmana s'han fet les eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República. Han estat tres dies de vot electrònic ininterromput per a escollir els membres de l’Assemblea de Representants.

La circumscripció de les Illes Balears elegeix un representant i Jaume Sastre ha resultat el guanyador. S'ha imposat als altres dos candidats, el també mallorquí, Jaume Calafell i l'eivissenc, Bernat Joan i Marí.

Els resultats a les Illes Balears han estat els següents:

Jaume Sastre, en conèixer els resultats ha declarat «Davant els resultats de les eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció de les Illes Balears, vull donar les gràcies a totes persones que han donat suport a la candidatura, ja sigui amb idees, missatges i el vot ja que sense elles aquest èxit no hauria estat possible. Esper en els propers dos anys fer-me digne de la confiança i no decebre l'esperança que han depositat en mi. I pel que fa a les persones que no han votat la meva candidatura, em pos a la seva disposició ja sigui per informar-los, consultar-los i escoltar-los a l'hora de prendre decisions».