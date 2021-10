[VÍDEO] MÉS critica la militarització de la Fira d’Inca i reclama promoure la cultura de la pau

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament Josep Ferrà ha lamentat aquest dilluns la participació de l'exèrcit en la primera fira celebrada aquest diumenge a Inca. En concret, Ferrà ha censurat que l'Exèrcit espanyol participés en la Trobada de Cossos d'Emergència, «fent una exhibició de material militar pesat i armament a l'abast dels infants assistents».

Segons Ferrà, «una fira no és l'espai adient per aquestes exaltacions» i ha reiterat el compromís de MÉS per defensar «la prohibició d'actes d'exaltació militar i de legitimació de la violència i les armes».

El portaveu ha remarcat que cal afavorir «espais educatius lliures d'armes i promoure la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional».

Inca ha celebrat avui la seva primera fira abans del Dijous Bo. L'Exèrcit, que participava en la mostra dels serveis d'emergència, ha deixat tocar les metralletes i l'armament als infants assistentshttps://t.co/gFWIbthDSa pic.twitter.com/XCWOgnJqMJ — IB3 Notícies (@IB3noticies) October 24, 2021