Denuncien que l'Ajuntament de Llucmajor només reparteix 1.500€ dels dos milions prevists per a la reactivació postcovid

A hores d'ara, quan la majoria d'administracions locals, autonòmiques i estatals ja han exhaurit les partides previstes per a fer front a la Covid-19, l'Ajuntament de Llucmajor ha repartit una ajuda de 1.500€ dels dos milions d'euros pressupostats per a la reactivació del sector econòmic del municipi. Així ho ha denunciat aquest dilluns MÉS per Llucmajor.

«Un cop més ens trobam amb la nul·la capacitat de gestió política i efectivitat del pacte de govern liderat pel PP que ja va fracassar amb els bons per consum en el comerç local, ja que varen donar només 3.000 dels 300.000 euros prevists», han destacat.

Segons la resolució, de les empreses que s'han presentat només una ha obtengut l'esmentada ajuda de 1.500€, 60 s'han denegat i 150 han de presentar més documentació.

En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, explica que «ara imaginam que donaran la culpa a les empreses dient que no han presentat bé la documentació però la veritat és que els responsables polítics de Llucmajor han arribat tard i malament amb tot el que fa referència a les ajudes i iniciatives per pal·liar els afectes de la Covid perquè sinó no entenem com a la resta d'administracions han donat les ajudes fora problemes i han exhaurit totes les partides previstes. Un exemple clar és el Govern de les Illes Balears que ha repartit 855 milions d'euros».

Serra continua lamentant la manca d'efectivitat del pacte de Llucmajor: «Tot i que s'esmenin deficiències de la documentació presentada, en el millor dels casos l'Ajuntament de Llucmajor donarà 300.000€ dels dos milions pressupostats».