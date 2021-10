Neus Truyols i Miquel Àngel Contreras, elegits amb el 80% dels vots per a encapçalar la llista electoral de MÉS a Palma

L'actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i l'actual coordinador de MÉS-Estimam Palma i coordinador de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Miquel Àngel Contreras han sortit elegits a les primàries de MÉS-Estimam Palma per a encapçalar la llista electoral del partit a Cort.

La votació de primàries per a encapçalar la llista de la formació ecosobiranista a les eleccions municipals de 2023 s'ha fet durant aquest diumenge. Neus Truyol i Miquel Àngel Contreras, integrants de l'única candidatura presentada per a Palma, han votat a les 10.30 hores en el col·legi electoral situat a Can Alcover.

Neus Truyol ha afirma que «la proximitat del nostre projecte és un senyal d'identitat que fa fort la nostra candidatura i per tant, enforteix el present i futur del partit. Juntes som més, sumam més sensibilitats, més diversitat, més reflexions i propostes per fer madurar el projecte polític. Sense oblidar quins són els principis bàsics que ens uneixen: som un projecte netament d'esquerres, amb proposta sobiranista ferma, un projecte que aplica lideratges compartits, per una societat justa, feminista i antiracista».

Contreras, per la seva part, ha explicat que «aquest procés de primàries és una mostra d'obertura real i de maduresa política: som l'únic partit que fa primàries i dóna l'oportunitat a la militància i aquells que siguin afins a MÉS a escollir els seus líders. A Palma, ens presentam com a tàndem perquè defensam fermament el colideratge, la feina en equip. Apostam per un lideratge feminista basat en el col·lectiu, en la cooperació i encapçalat per una dona».

