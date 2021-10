[VÍDEO] Armengol afirma que la «transició ecològica està en el cor de la recuperació i transformació de les Balears»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat aquest diumenge, coincidint amb el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, que «la transició ecològica està en el cor de la recuperació i transformació de les Balears».

Segons ha assenyalat la dirigent balear en un missatge en Twitter, «les Balears disposen d'un patrimoni natural únic en el món». Per aquest motiu, ha continuat, «la transició ecològica està en el cor de la recuperació i transformació a les Illes». I, s'ha mostrat convençuda que «es llegarà als fills i filles unes illes més verdes». «Posem rumb a l'agenda balear 2030: apaguem emissions, encenem renovables», ha incidit.

Armengol ha fet aquesta reflexió amb motiu del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Un missatge, que acompanyat d'un vídeo on es recorda que la comunitat «posa rumb cap a unes illes més verdes augmentant un 160% l'autoconsum, accelerant la mobilitat sostenible i multiplicant per 10 les renovables per a funcionar en 2023 amb un 25% d'energies netes».

A més, l'audiovisual afegeix que «les Balears tindran la primera planta d'hidrogen verd d'Espanya». I, destaca que «continuarà democratitzant les renovables amb una agència pública d'energia pionera i un pla d'inversions històric, amb 2.200 milions d'euros per a renovables, sostenibilitat i circularitat».