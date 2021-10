El PSIB demana una Europa «més democràtica, més social i que combati les desigualtats econòmiques»

L'eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs, i el diputat al Congrés i portaveu socialista a la Comissió Mixta per a la Unió Europea, Pere Joan Pons, han defensat al segon plenari de la Conferència sobre el Futur d'Europa, que se celebra aquest cap de setmana a Estrasburg, una Europa que sigui «més verda, més democràtica i més social» i que «combati el canvi climàtic i les desigualtats econòmiques».

Homs, per la seva banda, ha destacat que aquesta trobada «és una oportunitat per reforçar les institucions europees perquè siguin capaces de fer front a les dues prioritats de la ciutadania: combatre el canvi climàtic i les desigualtats econòmiques». Respecte d'això, l'eurodiputada ha remarcat que «el pacte verd europeu ja es comença a desplegar per descarbonitzar el continent», però també ha insistit en la necessitat de desplegar el pilar europeu dels drets socials.

En aquest sentit, Homs ha recordat que la Unió Europea «està cridada a tenir un paper més important en les polítiques socials per reforçar les pensions, les polítiques d'inserció laboral, els sistemes d'atur, la Formació Professional, l'educació, l'accés a l'habitatge o el salari mínim europeu».

Finalment, l'eurodiputada ha anunciat que, perquè això sigui possible, els socialistes europeus demanaran que el fons Next Generation EU no siguin conjunturals per a aquest moment de crisi, sinó que «s'institucionalitzin i reforcin el pressupost europeu».

Per la seva banda, Pere Joan Pon, qui assisteix a aquests tres dies de reunions i debat en representació del PSOE en el Congrés, ha explicat que els i les socialistes aposten per una Europa «més social, que impulsi una transició verda i que lluiti contra l'erosió de la democràcia que està tenint lloc a Europa per mor de l'auge de la ultradreta». A més a més, el diputat també ha insistit en la importància de combatre les desigualtats i de lluitar per la igualtat real entre homes i dones.

Pons també ha posat en relleu la importància del Pla de Recuperació europeu i ha subratllat que «ens trobam en un moment positiu per a Europa, amb un pla de recuperació comú que ajuda, especialment, els països que pitjor ho han passat amb els efectes de la Covid-19». «És impensable tenir avui un projecte europeu que no aposti per la igualtat i per una Europa de drets, de llibertats i de justícia social», ha conclòs Pons.

El futur d'Europa

La Conferència sobre el Futur d'Europa reuneix aquest cap de setmana el plenari per segona vegada, i ho fa per primera vegada (després del plenari inaugural de juny) convidant a organitzacions sindicals, la societat civil i institucions multinivell amb l'objectiu de «consultar els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea sobre el model d'Europa que volen i les passes necessàries per assolir-lo».