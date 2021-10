El Pi qualifica «d’estafa a les Balears» el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha denunciat que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat és «una estafa a les Balears». El portaveu d’El Pi al Parlament, Pep Melià, ha explicat que «refusam totalment les previsions d’inversions perquè deixen a la cua les illes». Segons Melià, «els governs socialistes tant de l’Estat com de la Comunitat Autònoma està embullant la troca per no dir les coses pel seu nom».

Melià que ha estat acompanyat durant la roda de premsa pel president d’El Pi, Tolo Gili, també ha apuntat que «el factor d’insularitat que compensa la insularitat i que està en el REB és una cosa totalment aliena a les inversions per tant aquest fons d’insularitat el que vol és compensar els desavantatges i sobrecostos que patim. I això és independent que l’Estat tengui l’obligació inversora i de tractar amb justícia les Balears».

Per la seva banda, el president d’El Pi, Tolo Gili, ha dit que «el que més ens preocupa l’exaltació que fa el partit socialista d’aquest avantprojecte». Segons Gili, «ens sembla escandalós que celebrin com una victòria aquest REB que no compensa per a res el que El Pi i la societat balear demana, reclamam justícia per a la nostra terra».