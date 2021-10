El Pi: «No estam d’acord amb la política econòmica del Govern perquè no aposta per la generació de riquesa, incentivar la recuperació del sector privat i reconvertir el nostre sistema productiu»

El grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes Balears ha votat en contra del sostre de despesa no financera per a l'exercici 2022. El portaveu d’El Pi al Parlament, Josep Melià, ha assegurat que el Govern «sempre fa la mateixa política expansiva, sigui el cicle econòmic que sigui. Ja li vàrem dir en el debat de l’any passat i li repetim que encara que s’hagin suspès les regles d’estabilitat pressupostària i de despesa, el principi general de sostenibilitat de les finances públiques a mitjà termini és mantén».

Així mateix, el portaveu ha explicat que des del grup parlamentari «no estam d’acord amb la seva política econòmica, perquè no aposten per la generació de riquesa, incentivar la recuperació del sector privat i reconvertir el nostre sistema productiu», i ha afegit que «no veim que aquesta sigui la prioritat que marquen les seves línies d’actuació, per tant, tenim una visió de què això generarà dèficit i acabarà incrementant un endeutament que ja està absolutament disparat a les Illes Balears».

El diputat ha incidit en reclamar un millor finançament per a les Balears: «Els ingressos de la comunitat autònoma se sostenen sobretot de manera ordinària de les transferències del sistema de finançament. Ara bé, si anam a aquest capítol que en teoria és l’essència dels nostres ingressos i del nostre sostre de despesa, resulta que les xifres són molt negatives i cauen dramàticament perquè com hem denunciat des de sempre el sistema de finançament no funciona adequadament per a les Illes Balears».

Per acabar, Melià ha demanat al Govern que posi en marxa un pla d’eficiència: «És evident que sempre podem gastar millor, i vostès no han volgut entrar durant sis anys a analitzar en profunditat algunes despeses que es podrien gestionar d’una manera més eficient, i per tant, estalviar en determinades conselleries, departaments i ens públics instrumentals. Seria una manera de guanyar recursos».