Josep Ferrà: «Davant l’estafa de la llum cal avançar cap a la sobirania energètica»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha defensat la necessitat de continuar impulsant mesures i accions concretes que permetin a les Illes Balears avançar en la consecució d’una «sobirania energètica plena». En aquest sentit, ha encoratjat el Govern a seguir el camí iniciat la legislatura passada amb la Llei contra el Canvi Climàtic impulsada per la formació ecosobiranista.

En aquest context, Ferrà ha denunciat el «tsunami tarifari» de l’electricitat al mateix temps que ha censurat «els intents dels poders del capitalisme per fer d’una necessitat un negoci». Així ha recordat que els preus de l’energia han arribat, en els darrers mesos, en general, i a l’octubre en particular, a unes xifres alarmants, situant l'Estat espanyol com «l'estat que té el preu de la llum més car d'Europa». Una circumstància que, d’acord amb el diputat, «perpetua la intolerable xacra de la pobresa energètica que encara llasta el futur de moltes famílies».

Davant aquesta situació, Ferrà ha fet una crida a totes les institucions per tal d'impulsar polítiques i accions per a fer-hi front i aconseguir un abaratiment del preu de l'electricitat de manera immediata. Entre d’altres, Ferrà ha recordat que MÉS ja ha registrat una Proposició no de Llei on demana, entre d’altres, establir una taxa al CO2 per a promoure les inversions en descarbonització i harmonitzar la fiscalitat en totes les fonts d'energia. La iniciativa també contempla incrementar la pressió fiscal sobre els dividends (beneficis) de les elèctriques. De fet, Ferrà ha destacat que MÉS no tolerarà, «ni en el present ni en el futur, peatges o sobrecosts per tal de que l’energia continuï sent un negoci i no un producte de primera necessitat».