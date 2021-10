El Pi demanarà al Consell l’eliminació del trànsit de vehicles pesants a Petra

El Pi-Proposta per les Illes Balears presentarà una iniciativa en el Consell de Mallorca, el pròxim mes de novembre, perquè es tragui el trànsit de camions i altres vehicles pesants a Petra. El president del Comité Local a Petra, Miquel Jaume, i el batle de Petra, Salvador Femenias, han recorregut la zona afectada junt amb el president de la formació, Tolo Gili, i la vicepresidenta i portaveu al Consell de Mallorca, Xisca Mora, per tal de veure la problemàtica i demanar solucions al Consell.

Xisca Mora ha dit que «es tracta d’una iniciativa perquè es doni una solució efectiva i ràpida per tal de prioritzar el pas dels vianants i també la seguretat i tranquil·litat del veïnat». Mora ha explicat com en aquests moments el veïnat veu com les seves vies públiques estan perjudicades «degut al trànsit de camions que creen embossos dins del municipi».

El batle de Petra, Salvador Femenias, ha reclamat la necessitat per al municipi de treure el pas constant de vehicles pesants i sobre tot «furgonetes que entren dins del poble i pugen a les voreres, obstaculitzant el pas dels veïns i veïnes». Femenias ha explicat que la gent «està molt crispada i cada vegada es poden veure més cartells en contra dels camions».

Tant Xisca Mora com Salvador Femenias han insistit en el problema que suposa per al municipi de Petra i que les solucions han de ser «el més ràpid posible ja que es tracta d’una qüestió que porta més de 15 anys sense tenir resposta».