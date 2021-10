MÉS reclama la supressió de les desfilades militars del 12-O i exigeix a l’Estat que demani perdó pel genocidi de 1492

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha instat el Govern espanyol a suprimir la desfilada militar, aèria i terrestre, dels actes oficials del 12 d'octubre. Segons Mas, aquesta celebració té «un clar component militarista absolutament desfasat en ple segle XXI». En aquest sentit, ha recordat l’origen d’aquest tipus d’actes «vinculats a l’àntic règim» i ha demanat la seva supressió «atenent a les seves connotacions».

Tot, ha explicat, 'Collet', en un context en què «no té cap sentit commemorar un genocidi». Així, ha insistit que MÉS per Mallorca no participarà, com cada any, en els actes oficials programats. De fet, ha recalcat que el 12 d’octubre no hi ha «res a celebrar». Precisament, aquest serà el lema que la formació farà servir durant tota la jornada a les seves xarxes socials.

Joan Mas ha criticat «l’obstinació del Govern espanyol per a celebrar un dels majors genocidis de la història» i ha exigit a l’executiu «passes decidides per a demanar perdó i començar un procés de revisió i restitució». A més, el diputat de MÉS ha criticat el posicionament dels partits de dreta i extrema dreta. En especial, ha criticat l’expresident del PP José María Aznar i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i la seva defensa del genocidi.