Armengol, única candidata a la secretaria general del PSIB i Cladera, de la Federació Socialista de Mallorca

Francina Armengol i Catalina Cladera han presentat les seves precandidatures per a les secretaries generals del PSIB i de la Federació Socialista de Mallorca, respectivament, i seran les úniques que optaran al càrrec, ja que el període ja s'ha tancat.

Segons ha indicat aquest dimarts el PSIB, el següent pas és que les dues precandidates recullin i presentin els avals, que es podran presentar de manera física o telemàtica. El període per a la recollida començarà aquest dimecres i el termini per a la presentació conclourà el 20 d'octubre.

D'acord amb les bases de convocatòria dels catorzens congressos del PSIB i de la Federació Socialista de Mallorca, el mínim d'avals requerits per a obtenir la condició de candidata és del 2% en el cas de PSIB i del 3% en el cas de la federació insular.

Atès que només s'ha presentat una precandidatura per a cadascuna de les secretaries generals, en el moment en el qual se certifiqui la validesa dels avals, i una vegada transcorregut el termini establert per a la formulació de recursos, es procedirà a la proclamació definitiva de les candidates com a secretàries generals, sense necessitat de votació.