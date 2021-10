El PSIB apostarà per desenvolupar la via federalista durant el 40è Congrés del PSOE

El PSIB-PSOE defensaran al 40è Congrés Federal del PSOE, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d'octubre a València, un total de 416 esmenes que recullen «els temes més sensibles per a la nostra Comunitat Autònoma i per a la ciutadania de les Illes Balears».

Així ho ha explicat el portaveu del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, abans de l'inici d'una reunió de treball de la Comissió Executiva del partit amb la delegació que representarà la militància de les Illes al Congrés del PSOE per analitzar aquestes més de 400 esmenes.

«El Congrés Federal és una oportunitat per actualitzar els temes que més ens preocupen, i com a socialistes de les Balears volem fer-nos ressò d'allò que més preocupa a la ciutadania i que volem que la Ponència Marc del PSOE reculli perquè s'acabin convertint en polítiques reals», ha explicat Bonet. En concret aquestes més esmenes se centren, principalment, en tres grans eixos: el repte demogràfic, l'impuls del federalisme i la sostenibilitat i la transició energètica.

Pel que fa a sostenibilitat i la transició energètica, les esmenes presentades parlen de mobilitat sostenible, amb l'impuls del tren i de les energies renovables com a temes destacats, i de la problemàtica del litoral i la protecció de la posidònia.

Respecte del model d'estat i l'impuls del federalisme, Bonet ha remarcat que si bé la ponència del PSOE ja és federalista, els socialistes de les Balears volen insistir en la importància de seguir avançant en aquest Estat de les Autonomies «que tants de beneficis ha duit històricament a Espanya i a les Balears».

«L'Estat de les Autonomies ha estat especialment positiu per a les Illes Balears, per això presentarem mesures per avançar en aquest sentit i millorar el finançament autonòmic, però també per aprofundir en la descentralització de l'Estat», ha explicat el portaveu.

El tercer «tema clau» és el del repte demogràfic, ha exposat Bonet. «Es parla molt del concepte de 'España vaciada', però nosaltres plantejam que s'incorpori el debat sobre els territoris superpoblats i que, a més, tenen un territori escàs, com és el cas de les Balears i que no és comparable amb cap altra comunitat». Bonet ha explicat que la població illenca ha crescut d'una manera que no es pot comparar amb cap altra comunitat i que això genera «necessitats de millora de serveis i, per tant, més finançament».

No obstant aquests tres grans eixos també s'han presentat esmenes relacionades amb altres qüestions d'interès, com el feminisme i la igualtat, l'accés a l'habitatge per a joves i majors de 60 anys o la conciliació.

Aquestes esmenes, que han aprovat les federacions insulars i que són les agrupacions locals les encarregades de formular-les, reflecteixen «el debat intern» i són resultat de la participació directa de la militància en els processos congressuals.

Crítiques al PP

Bonet també ha mostrat la seva satisfacció per «la unitat i el projecte sòlid» que presentarà el PSOE en aquest Congrés, «amb una foto històrica amb els dirigents del partit que reflecteix el procés transformador que ha liderat el PSOE a Espanya», en referència al fet que González, Almunia i Zapatero acompanyin Pedro Sánchez en la seva reelecció com a Secretari General.

A més a més, Bonet ha destacat que «més enllà de renovar els òrgans de direcció del PSOE, serà més important el debat sobre les idees i propostes per a fer front als principals problemes que afecten els ciutadans».

Una qüestió que «contrasta molt amb el que hem vist a la 'tournée' del PP, amb una convenció que es preveia com el llançament de futur de Pablo Casado i que s'ha acabat convertint en un exercici de nostàlgia amb plantejaments polítics molt endarrerits i amb propostes que deixen el PP molt enfora de les preocupacions i les necessitats reals dels ciutadans».

El portaveu ha posat d'exemple la polèmica generada per Díaz Ayuso respecte dels pobles indígenes d'Amèrica, de la qual ha dit que «reflecteix una mentalitat que no té res a veure amb la realitat actual d'Espanya»; el qüestionament de l'Estat de les Autonomies fet per Vidal-Quadras i que «ha hagut de corregir el PP, demostrant que no tenen clar quin model d'Estat volen», o les declaracions de Vargas Llosa «dient que és més important votar bé que votar en llibertat, i que és un atac directe al concepte de democràcia». «El PP està completament allunyat de la realitat social i no és una alternativa sòlida», ha conclòs Bonet.