El Pi: «Ens hem d’ajustar al Decret de Mínims i no hem de cedir a segons quins xantatges o pressions»

La diputada d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Lina Pons, ha comparegut en roda de premsa per a explicar les 62 esmenes que ha registrat la formació al projecte de Llei d’Educació. Pons ha assenyalat que «podríem dir que és la llei de la declaració d’intencions, de bona voluntat, però no baixa a l’arena d’algunes concrecions. Hi ha voluntat d’anar baixant ràtios, augmentar el pressupost, crear l’Institut d’Ensenyaments Artístics Superiors. Però en general no veim plasmat en el text de quina manera, quan es farà, com es farà i com es pressupostarà».

Així mateix, la diputada ha explicat que des d’El Pi estan «decebuts amb el tractament que la llei dona a l’etapa del primer cicle d’educació infantil, amb la poca importància que se li concedeix, tot i que és el pilar en el qual s’han de sustentar les nostres generacions futures. Des d’El Pi sempre hem apostat per la gratuïtat de l’educació infantil i pensam que hem de ser ambiciosos».

Segons Pons, la nova Llei «tampoc no fa una passa valenta per a garantir el transport escolar gratuït. No només a l’ensenyament obligatori, sinó que també al segon cicle d’educació infantil. Des d’El Pi demanam que mentre s’habiliti el transport escolar gratuït, la Conselleria d’Educació posi a l’abast dels alumnes de batxillerat i FP beques que sufraguin el cost del trasllat als centres».

Pel que fa al model lingüístic la diputada ha assegurat que el Decret de Mínims és «la nostra eina i d’aquí no hem de baixar. És el nostre marc legal en el qual ens hem emparat tants d’anys i que és amb el que hem funcionat tant de temps. Ens hem d’ajustar al Decret de Mínims i no hem de cedir a segons quins xantatges o pressions».

Respecte a la Formació Professional, Pons ha indicat que «és per a nosaltres una de les eines i instruments educatius de futur, sobretot la formació professional dual. Per això demanam que s’inclogui a la nova llei que el Govern ha d’implantar de forma gradual la Formació Professional en modalitat dual als centres de totes les Illes Balears sense cap limitació d’edat per al seu accés», i ha afegit que «també hem presentat una esmena on demanam al Govern que adapti els estudis de formació professional a les necessitats reals de les empreses i del teixit industrial de les illes».