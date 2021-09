Més per Menorca: «La quantitat acordada simplement equipara les Balears a la resta de comunitats i, per tant, no compensa els costos addicionals de la insularitat»

Aquest dijous es va fer públic l‘acord de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda Estat – Illes Balears relativa a l’import de la dotació inicial de l’anomenat factor d’insularitat, previst al decret llei 4/2019 que aprova el Règim Especial de les Balears (REB).

La valoració del portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha estat la següent: «Amb 110 milions d’euros d’inversió de l’Estat a les Balears simplement s’assoleix la mitjana d’inversió per habitant que l’Estat ja està fent al conjunt d’Espanya. És a dir, amb 110 milions l’any ens quedam en la mitjana espanyola, que és el que ja preveia l’Estatut d’Autonomia de 2007. Per tant, és absolutament erroni dir que l’Estat està compensant els costos de la insularitat, ja que per compensar-los realment ens hauríem de situar molt per damunt de la mitjana estatal».

El partit menorquinista ha fet pública una infografia per a il·lustrar que la dotació de 110 milions d’euros no compensa realment els costos de la insularitat:

D’aquesta manera, Més per Menorca valora que amb aquest acord s’ha «desvirtuat i pervertit el REB» ja que, com diu el mateix decret llei que aprova el règim especial, per a establir el factor d’insularitat «s’han de considerar els desequilibris inherents a la discontinuïtat territorial pròpia del fet insular i pluriinsular». Aquests desequilibris només es poden compensar en la mesura que les Balears rebin una dotació addicional o suplementària a la que reben de mitjana les altres comunitats.

No hi ha dubte que rebre 110 milions d’euros més per al pressupost de 2022 (que arriben a 183 milions amb els endarreriments que es rebran també en el proper pressupost) és una «notícia positiva», han remarcat. No obstant això, la insuficiència en el càlcul del factor d’insularitat dilueix aquesta bona notícia perquè ara ja ha quedat fixat el factor, al menys pels propers cinc anys. «Això vol dir que en els propers cinc anys les Balears s’hauran de conformar en rebre, en el millor dels casos, el mateix que reben els altres, quan la filosofia del factor d’insularitat és que havíem de rebre molt més», ha afirmat Castells.

Finalment, el portaveu menorquinista ha avisat que «caldrà estudiar molt bé les inversions previstes a les Balears en el pressupost general de l’estat per a 2022, no sigui que la ministra Montero vulgui recuperar els 110 milions de factor d’insularitat disminuïnt altres inversions previstes a les Illes».