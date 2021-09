Podem: «La Llei d'Educació ha de garantir, com es feia fins ara, l'educació en català. No hem de retrocedir»

La diputada d'Unides Podem per les Balears al Congrés espanyol, Antonia Jover, ha remarcat aquest dijous que la Llei d'Educació de les Balears «ha de garantir, com es feia fins ara, l'educació en català. No hem de retrocedir».

A través de xarxes socials, la política s'ha referit a la informació publicada pel diari 'Ultima Hora' sobre la proposta del PSIB per a incrementar l'ús del castellà a les aules. Pel que sembla, el PSIB intenta convèncer els seus socis de govern, MÉS per Mallorca i Podem, de la «necessitat» que el castellà sigui imposat «almenys en algun dels projectes, àmbits, mòduls, àrees o matèries no lingüístiques», és a dir, a més de l'assignatura de Llengua i Literatura Castellanes, «per a garantir que s'aconsegueix la competència comunicativa corresponent». Aquesta esmena podria donar lloc a la interpretació que el Decret de Mínims (que estableix un mínim del 50% de l'ensenyament en català) no està aconseguint l'objectiu d'una competència comunicativa en castellà i que és necessari ampliar o reforçar aquesta llengua a les aules

En aquest sentit, la diputada d'Unides Podem ha afirmat que el català és la seva llengua materna i espera «que continuï sent la de les generacions futures»