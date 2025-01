Manacor impulsa un cens comercial per a la creació de l’Observatori del Comerç

En el marc del Pla d’Enfortiment Comercial, el Departament de Comerç de l’Ajuntament de Manacor ha iniciat un ambiciós projecte per a elaborar un cens comercial actualitzat de la ciutat. Aquesta iniciativa, té l’objectiu de ser una eina més per a enfortir el sector comercial local, i compta també amb la col·laboració del Centre Integrat de Formació Professional Politècnic Llevant.

Gràcies a aquest acord de col·laboració, els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat d’aquest centre educatiu estan realitzant enquestes directament als comerços de Manacor per tal de recopilar dades detallades sobre el tipus d’activitat, l’estructura empresarial, els recursos humans, el relleu generacional i les necessitats formatives, entre altres aspectes.

Aquesta tasca constitueix una passa més en el projecte de geolocalització realitzada pel Departament de Comerç, que incloïa l’inventari dels comerços existents i dels locals buits al nucli urbà de Manacor.

Objectius del projecte

L’objectiu final és la creació d’un Observatori del Comerç que permetrà tenir una radiografia precisa de l’estat de l’activitat econòmica i de l’oferta comercial de Manacor. Aquesta eina serà fonamental per a la presa de decisions estratègiques i per a l’avaluació de les polítiques públiques en matèria de comerç. Segons explica la delegada de Comerç, Paula Asegurado, «aquestes dades seran molt valuoses per entendre les necessitats del sector i per adaptar les accions municipals a la realitat dels comerços locals».

Participació activa dels alumnes

«Els estudiants del CFGS de Comerç i Màrqueting tenen un paper clau en aquest projecte, ja que són ells qui estan recollint les dades de primera mà mitjançant entrevistes als comerciants», remarca Asegurado. Aquest projecte no només contribueix a l’enfortiment del sector comercial, sinó que també serveix com una experiència formativa de gran valor per als alumnes implicats.

Impacte per al futur del comerç local

Amb aquest cens comercial ampliat, l’Ajuntament de Manacor disposarà d’informació actualitzada i detallada que li permetrà dissenyar estratègies adaptades a les necessitats del comerç local. «Aquest esforç col·lectiu contribueix a posar les bases per a un sector comercial més fort, competitiu i adaptat als reptes actuals i futurs», han assenyalat.