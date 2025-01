El PSOE de Son Servera alerta de la perillositat de la nova rotonda d’accés a la localitat

Marques de frenades recents a l’asfalt i ensurts als conductors que circulen aquests dies per la recentment finalitzada rotonda d’accés a Son Servera des de la carretera Ma-4030. Els PSIB-PSOE de la localitat han qualificat la situació generada de «perillosa» perquè «posa en risc la seguretat viària dels conductors».

Segons el partit, «la nova de la rotonda, inesperada per a molts automobilistes, i la forta baixada que té el vial d’entrada a Son Servera, ha provocat nombrosos incidents que requereixen una actuació immediata del responsable del manteniment de la xarxa viària de Mallorca, el Servei de Carreteres del Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca».

Els ‘socialistes’ de Son Servera veuen «amb preocupació» la situació i demanen una millora en la senyalització del tram, per fer baixar la velocitat dels conductors. «Sorprèn que la rotonda no tingui una senyalització vertical de perill, bandes sonores en l’asfalt per a reduir la velocitat o que no estigui prou il·luminada durant els vespres», han assegurat.

Així, el PSOE de Son Servera creu necessari que les institucions implicades «reaccionin de manera ràpida» davant la perillositat del tram acabat d’inaugurar. Aquest, però, no és l’únic problema que presenta l’obra recentment finalitzada. L’accessibilitat a peu al Barri de Ses Penyes Rotges ha quedat compromesa des del nucli urbà de Son Servera, ja que no s’ha contemplat el pas per a vianants i ciclistes. «Per poder travessar la via amb garanties, els ciutadans es veuen obligats a anar fins a la rotonda del Barri de Son Gri per salvar la barrera que suposa la circulació de la Ma-4040, allargant innecessàriament el trajecte», han explicat.

Els ‘socialistes’ també han instat el Consell a garantir un pas de vianants i ciclistes segur per permetre «la comunicació fluïda» entre Ses Penyes Rotges i el centre de Son Servera. I requereixen als responsables municipals que també se sumin a les seves demandes «per eliminar quan més aviat millor aquest nou punt negre viari de Son Servera».