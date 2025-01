El Patronat de Sant Antoni de Manacor presenta el programa de festes i homenatja Damià Bauçà 'Pastureta', qui ha fet de Sant Antoni durant 30 anys

Ca na Vallespina ha estat l'escenari aquest dissabte vespre de la presentació oficial del programa de festes de Sant Antoni 2025 a Manacor, un esdeveniment organitzat pel Patronat de Sant Antoni. L'acte ha comptat amb la presència d’autoritats, col·laboradors i nombrosos assistents que han omplert la sala, demostrant l’entusiasme del poble envers aquestes festes.

Durant l’esdeveniment, s’ha homenatjat Damià Bauçà 'Pastureta', qui ha representat el paper de Sant Antoni al costat de la colla de dimonis durant trenta anys. Aquest reconeixement ha estat rebut amb emocions i aplaudiments, destacant la seva dedicació i contribució fonamental al manteniment de les tradicions. El seu fill major, Miquel, ha estat el padrí de l'homenatjat i en una intervenció plena de detalls i d'emoció, ha recordat algunes de les anècdotes que han deixat aquests 30 anys de dedicació a la festa per part de son pare.

En la seva intervenció, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha expressat la seva satisfacció afirmant: «És un goig veure la sala plena, perquè demostra que volem tenir el programa i que frisam perquè arribin les festes.» També ha destacat la importància de mantenir viu aquest esperit festiu, que uneix la comunitat any rere any. Així mateix, ha agraït a Marc Machado, membre de la Banda de Música de Manacor, per participar en la salutació conjunta que apareix al Programa d'enguany. El batle ha subratllat la voluntat de donar veu a totes les persones que fan possible aquesta celebració, destacant el paper dels joves i la Banda de Música de Manacor. «Gràcies per ser-hi. Serveixin aquestes paraules per homenatjar Eduardo Bernabéu. Gràcies també Damià; reconeixem des d’allò més global fins al detall. Ens sentim molt orgullosos».

Per la seva banda, Antoni Gomila, president del Patronat, ha destacat l’esforç i la dedicació que hi ha darrere les festes: «Sortim tots els manacorins i estam contents. Pens que és un poc de miracle. Un altre miracle són les festes que tenim, perquè gràcies a la dedicació de la gent fan que la festa sigui on és. Des del Patronat volem agrair tota la gent que hi col·labora, a l’Ajuntament per la confiança, a la parròquia dels Dolors i a tots els que sou aquí». També ha traslladat la seva enhorabona a Damià Pastureta en nom del Patronat.

L’acte ha conclòs amb la música dels sonadors i un públic entregat, que ha celebrat l’inici d’unes festes que arranquen oficialment aquest dimarts, 7 de gener, amb el primer ball. Aquest és només el principi d’unes celebracions que, com cada any, prometen omplir Manacor d’alegria i tradició.

Per a tancar l'acte, l'audiori ha cridat «Visca Sant Antoni!».