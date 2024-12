Més per Marratxí insta l’Ajuntament de Palma a declarar la gratuïtat del transport públic de l’EMT pel 2025

Més per Marratxí declara que el PP no demostra que «s’hagi d’incentivar l’ús del transport perquè no creu que el decreixement de l’ús del vehicle privat es tradueixi en una minva de l’emissió de CO₂, a més de no vetllar pels interessos de la ciutadania».

Per una banda, el batle de l’Ajuntament de Palma, Jaime Martínez (PP), «divaga» a l’hora de determinar si el 2025 l’EMT serà gratuïta o no, «quan sap perfectament que no hi ha hagut millor mesura que s’hagi aplicat fins ara que hagi aconseguit incentivar l’ús del transport públic com la de fer gratuït el servei de l’EMT». Per l’altra banda, el batle de Marratxí, Jaume Llompart (PP), tot i «tenir el seu homòleg a l’Ajuntament de Palma no mostra gens d'interès per aquest tema ni tampoc fa passes per aconseguir que aquesta gratuïtat sigui una realitat i pugui beneficiar a la ciutadania marratxinera». «Cal recordar que la línia 3 de l’EMT dona servei a molts marratxiners, ja que parteix del Pont d'inca i arriba fins al centre de ciutat», reclama el partit ecosobiranista.

És per això que Més per Marratxí considera indispensable que el PP tant de Palma com de Marratxí facin feina pels interessos de la ciutadania i en benefici d’una millora del medi ambient i declari que el servei de transport de l’EMT sigui gratuït per aquest 2025. Per això, la portaveu Aina Amengual, de Més per Marratxí, declara: «Ja és ben hora que assumeixin les seves responsabilitats com a batles que són i facin feina en benefici dels seus habitants, no poden continuar obviant que són moltes les persones a les quals aquesta mesura els pot solucionar un dels seus grans problemes, tal com és el transport».