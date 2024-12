Comencen les obres de renovació del paviment del port de Cala Figuera

Les obres de renovació del paviment en el port de Cala Figuera, en el municipi de Santanyí (Mallorca), ja estan en marxa. El projecte, impulsat per Ports de les Illes Balears (PortsIB), té com a objectiu «solucionar l'avançat deteriorament del paviment, ocasionat per anys d'ús intensiu com a zona de maniobra per a vehicles i maquinària pesant».

Segons ha detallat aquest dissabte el Govern, «la intervenció contempla la demolició completa del paviment actual i la seva substitució per un nou paviment de formigó reforçat amb fibres, dissenyat per a suportar grans càrregues i garantir una major durabilitat».

A més, es renovaran les xarxes d'instal·lacions bàsiques, com el subministrament elèctric, el proveïment d'aigua i el sistema d'enllumenat i es millorarà la recollida d'aigües fecals.

Per a completar l'actuació, segons ha explicat el Govern, es realitzaran «reparacions puntuals en el mur de pedra i en la cara interior del mur més pròxim a la bocana, a més d'instal·lar elements addicionals com a balises i mobiliari complementari».

Encara que el deteriorament afectava de manera desigual a diferents zones de l'esplanada, s'ha optat per una renovació integral tant per raons tècniques com estètiques. Amb un pressupost total de 266.420 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució previst de quatre mesos, l'actuació «millorarà de manera significativa l'operativitat i seguretat del port, a més de dotar-lo d'una imatge renovada i acord a les necessitats actuals».