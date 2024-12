Inca promou el reciclatge de paper i cartó amb el betlem escolar

L’Ajuntament d’Inca ha inaugurat aquesta setmana el betlem realitzat per l’alumnat de tots els centres educatius d’Inca, amb la coordinació de l’artista i fotògraf mallorquí, Rafel Trossort. Un any més, la finalitat d’aquesta iniciativa és conscienciar sobre la sostenibilitat i el consum responsable.

Com a novetat, enguany s’han utilitzat materials de paper i cartó especialment, així com tetrabrics, capses i fustes entre altres materials, per promoure la sostenibilitat i el consum responsable. «Aquesta edició hem volgut fer un betlem de cartó per promoure la importància de reciclar i reutilitzar aquest material, ja que la producció de paper és una de les activitats que produeix un major impacte negatiu. En aquest sentit, vull recordar que la principal font de matèria primera per a produir paper són els boscos», ha assenyalat la regidora d’Educació, Helena Cayetano.

Per la seva part, el batle Virgilio Moreno ha volgut donar de nou les gràcies a tots els participants: «Estam molt contents de la bona acollida que any rere any té aquesta iniciativa, que sense la implicació i col·laboració dels centres educatiusde la ciutat no seria possible. Gràcies a tots i totes per la vostra participació i contribuir, any rere any, a conscienciarsobre la importància de reciclar, reutilitzar i reduir la generació de residus».

Així doncs, durant els darrers mesos els centres educatius d’Inca, en coordinació amb l’Ajuntament, han investigat i treballat, en una primera fase, sobre la problemàtica de la indústria del paper i el cartó, com afecta en el món la producció, el consum de recursos naturals, la contaminació i la importància de reciclar. Després han recopilat els materials per fer les diferents peces i han fet feina en les figures seleccionades.

D’aquesta manera, tot el conjunt de peces s’ha convertit en un petit poblet que conforma un betlem urbà. L’obra es podrà visitar de dilluns a dissabte de 9 a 14.30 hores, en el hall de l’Ajuntament.