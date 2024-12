Calvià obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer

L’Ajuntament de Calvià ha obert aquest dissabte el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer de 2024-2025. Aquests ajuts van adreçats a persones de més de 18 anys o menors emancipats que estiguin empadronats al municipi i tenguin un contracte de lloguer vàlid segons la Llei 29/1994, de lloguers urbans.

Segons l’Ajuntament, cal que l'habitatge llogat sigui al terme municipal de Calvià, sigui el domicili habitual i permanent de la persona que ho sol·licita i de la seva unitat de convivència, i que el lloguer no excedeixi els 900 euros mensuals. A més, les persones que ho sol·licitin han d'estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i tenir nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. Les persones estrangeres no comunitàries han de tenir residència legal a l’Estat espanyol.

Segons ha aclarit l’Ajuntament, el termini per a presentar les sol·licituds dels ajuts al lloguer romandrà obert fins al 16 de gener de 2025. Durant aquest període, les persones interessades han de lliurar tota la documentació requerida dins del termini establert perquè la sol·licitud sigui tenguda en compte.

Així, per a ser beneficiari, els ingressos de l'exercici fiscal 2023 de la unitat de convivència no han de superar certs límits: en el cas general, 1.800 euros mensuals de mitjana o 25.200 euros anuals; a famílies nombroses de categoria general o monoparentals, el límit és de 33.600 euros anuals; i per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat (33 % intel·lectual o del desenvolupament, o 65 % física), el límit és de 42.000 euros anuals.

Segons ha detallat l’Ajuntament, la documentació necessària inclou la sol·licitud d'ajut emplenada, el contracte de lloguer (si no ha estat presentat en convocatòries anteriors o si ha canviat) i justificants bancaris dels pagaments de lloguer de setembre fins a desembre de 2024 (o gener de 2025 si correspon). «Els pagaments han d'haver-se fet mitjançant domiciliació o transferència bancària, tot indicant el pagador, el receptor, el mes, l'import i la data de pagament. No s'acceptaran justificants incomplets ni pagaments en efectiu», ha assegurat el consistori.

El període subvencionable és de dia primer de setembre de 2024 al 31 d'agost de 2025 i l'ajuda cobreix fins al 40% de la renda mensual, amb un màxim de 900 euros. Aquests ajuts no són compatibles amb altres ajudes de lloguer d'organismes públics o privats, només en casos excepcionals aprovats pels serveis socials de l'Ajuntament. Per a més informació, es poden consultar les bases reguladores publicades al BOIB núm. 164, de 14 de desembre de 2024. L'Ajuntament de Calvià posa a disposició de la ciutadania la possibilitat de realitzar tots els tràmits relacionats amb les ajudes al lloguer de manera telemàtica.