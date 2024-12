El batle d’Esporles demana a Prohens que no toleri els discursos i les polítiques de l'extrema dreta a les institucions

El batle d’Esporles, Josep Ferrà, sol·licita a la presidenta, Margalida Prohens, el suport del Govern per acabar amb la idea que «som un municipi al qual les administracions han donat l’esquena històricament», declara.

Les polítiques d’aigua i l’habitatge han centrat gran part de l’audiència mantinguda aquest dijous. Ferrà ha informat la presidenta sobre la feina duta a terme entre l’Ajuntament i les distintes àrees del Govern. Pel que fa a les polítiques d’aigua, el batle ha agraït les gestions fetes per part de la Direcció General de Recursos Hídrics, però també ha demanat poder finançar projectes d’aigua que es presentaren a la convocatòria de l’ITS i que han quedat postergats a una futura convocatòria, «fet que generà malestar entre els municipis que s’havien presentat amb projectes hídrics, en una situació alarmant d’escassetat d’aigua», exposa.

Respecte a l’habitatge, el batle ha demanat poder estudiar noves promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO) per Esporles, seguint el criteri que la residència de 7 anys al municipi sigui un motiu de pes a l’hora d’adjudicar els habitatges. Un criteri en què Esporles ha estat pioner per adjudicar amb l’IBAVI els 18 habitatges ‘dotacionals’ de protecció oficial que s’han lliurat aquest dijous. La presidenta s’ha mostrat a favor d’aquesta mesura.

El batle també s’ha mostrat preocupat pels discursos i posicionaments extrems de Vox a les institucions, especialment pel que fa al Parlament i l’intent de xantatge i condicionament de les polítiques del Govern Balear. En aquest sentit, Ferrà, li ha demanat a la presidenta que no toleri aquestes maniobres i discursos d’extrema dreta.

Durant l’audiència, i abans de fer el lliurament de claus dels HPO ‘dotacionals’, s’ha conversat d’altres qüestions com són les possibilitats de futurs equipaments com la residència de Gent Gran o el Teatre. També, i entre d’altres, dels problemes de finançament de l’Ajuntament i les ajudes, la brutor i l’overbooking a l’àrea recreativa de son Tries els caps de setmana, i les llistes d’espera en salut i per la valoració de dependència i discapacitat.