Lloseta penja pancartes per a defensar la plaça

La decoració de Nadal de Lloseta estarà enguany acompanyada de pancartes reivindicatives per a aconseguir evitar la destrucció de la plaça.

Les pancartes, estratègicament situades, demostren que els habitants de Lloseta reclamen des dels seus balcons que la batlessa del poble escolti d'una vegada el seu clam: la plaça de Lloseta s'ha de conservar com és.

«A la pancarta únicament figura una frase ben fàcil d'entendre per a tothom excepte per la batlessa i el seu equip: Salvem la Plaça de Lloseta també hi ha imprès l'escut que presideix la plaça i la seva escala d'accés», han explicat des d'ARCA.

A més, assenyalen que «resulta incomprensible per als habitants de Lloseta que el sentit comú, el respecte per la història i la impressionant recollida de signatures amb l'entrega de més de 1.300 a l'Ajuntament hagi deixat impassible la batlessa i el seu equip. No s'explica quin interès té en alterar la tranquil·litat i l'estima de la gent pel seu poble».

«La batlessa ha de reconèixer la seva equivocació i renunciar definitivament a cap transformació de la plaça que li faria perdre la seva identitat», han remarcat.

La gent de Lloseta, amb el suport d'ARCA, entitat en defensa del patrimoni, han explicat que la plaça «és un dels símbols del poble i que els records de moments importants de la vida de la seva gent estan lligats al paisatge de la plaça. Records i paisatge són patrimoni».