Binissalem, Lloseta i Inca, connectats amb un nou vial cívic

El nou vial cívic que enllaça els municipis de Binissalem, Lloseta i Inca ja és una realitat. Aquest dimecres, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurat aquesta infraestructura que és un dels projectes estrella del Pla de Vials Cívics per fomentar la mobilitat sostenible a Mallorca impulsat per la institució insular. El carril per a vianants i bicicletes inaugurat té un pressupost de 3,7 milions i una extensió de tres quilòmetres.

L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència del conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzà, ja que el projecte ha estat finançat amb dos milions per l’Impost de Turisme Sostenible (ITS). La resta del cost d’obra fins arribar als 3,7 milions, així com l’execució de la infraestructura ha anat a càrrec del Consell de Mallorca. La Comissió d’Impuls del Turisme ha considerat que el projecte de vial cívic entre Inca, Lloseta i Binissalem fomenta la «mobilitat i el turisme sostenible, contribueix a la desestacionalització i a la creació de productes turístics practicables en temporada baixa». Galmés i Bauzà han descobert una placa commemorativa de la inauguració. Durant l’acte han estat acompanyats pel conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio i els batles i regidors dels tres municipis per on discorre la infraestructura.

El president Llorenç Galmés ha destacat que «aquest és un projecte iniciat i acabat aquesta legislatura, el que demostra la nostra aposta clara per la mobilitat sostenible des del primer moment que arribarem al Consell de Mallorca». Galmés ha afegit: «Avui és un dia important pels municipis de Binissalem, Lloseta i Inca, ja que estaran més ben connectats amb aquesta via per ciclistes i vianants. Es tracta d’un dels projectes claus del nostre Pla de Vials Cívics que té un pressupost de 45 milions i suposarà més de 60 kilòmetres de rutes cíviques entre els municipis de Mallorca. Un projecte cofinançat per l’Impost de Turisme Sostenible i el Consell de Mallorca que suposa una millora molt important per la comarca del Raiguer».

El president Llorenç Galmés ha aprofitat també per a anunciar que està previst iniciar les obres durant els primer trimestre de l’any que ve del vial cívic entre Inca i l’hospital per tal de garantir la seguretat dels usuaris que ara han de transitar per la carretera.

Per la seva banda, el conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzà, ha explicat que «l’objectiu de l’Impost de Turisme Sostenible és que el que es recapti repercuteixi directament damunt la gent de les nostres illes. Aquest projecte de vial cívic és un exemple clar de millora d’infraestructures en benefici dels ciutadans i, a més, contribueix a la desestacionalització amb un producte turístic practicable en temporada baixa com és el cicloturisme».

Descripció del vial cívic entre Binissalem, Lloseta i Inca

L’obra consisteix en la construcció d’un passeig cívic que uneix el vial executat dins les obres de l’enllaç a Lloseta des de la Ma-13 (autopista) fins arribar al nucli urbà d’Inca. El punt d’inici del nou passeig s’ubica al costat nord de la carretera Ma-13 A, a la altura de la zona denominada de l’edifici del Foro de Mallorca. Des d’aquí es construeix un vial de característiques similars al que s’executà abans, amb 2,50 metres d’ample lliure de paviment de formigó, separació física de la carretera amb barrera mixta acer-fusta, bermes de 75 cm, i reposició de tancaments laterals. A l’altura del punt quilomètric 0,3 del nou vial es col·loca una passarel·la de fusta d’uns 20 metres de longitud per salvar el pas sobre el torrent d’Aumadrà.

Vial Cívic de l’Hospital d’Inca

L’hospital d’Inca, en la actualitat, no compta amb un accés directe des del nucli urbà per a vianants, que hi han d’anar per l’estret carrer Llubí, un itinerari compartit amb els vehicles, la qual cosa pot generar situacions de perill per als vianants i les bicicletes que hi circulen per arribar a l’hospital. L’adjudicació d’aquesta obra es va paralitzar el 2021 per deficiències que ara ja s’han resolt. Està previst iniciar la seva construcció dins el primer trimestre de 2025. Té una extensió d’un 800 metres i un pressupost de 500.000 euros.