Inca aprova el major pressupost de la història de la ciutat

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat, durant la sessió plenària de novembre, el pressupost general per a l’any 2025, el qual ascendeix a la quantitat total de 43.498.400,95 euros. Això suposa un increment del 17,54% respecte a l’exercici 2024, que era de 37.006.267,91 euros; convertint-se en el pressupost municipal de la capital del Raiguer més alt de la història.

«Aquesta legislatura deixarem enrere definitivament els efectes derivats de la Covid-19 i retorna, a un escenari d’impuls econòmic on continuarem estant devora els inquers i les inqueres i acompanyant les empreses, autònoms i comerços per fer possible la generació d'oportunitats a tots els nivells», assenyala el batle d’Inca, Virgilo Moreno.

Així mateix, Moreno destaca que «els comptes per a l’exercici 2025 reivindiquen una ciutat que avança, una ciutat viva i una ciutat en què constantment hi ha activitats de tota casta per fer. Inca és un lloc inclusiu i d’acollida, però també una ciutat justa, moderna, sostenible i dinàmica que batega amb força i determinació».

D’aquesta manera, el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a 2025 torna a posar l’accent en les polítiques socials, la seguretat, el benestar comunitari i l’atracció de recursos econòmics que possibiliten noves inversions a la ciutat. Un any més, el consistori incrementa els beneficis fiscals i el pròxim any superaran els 1.600.000 euros.

En concret, amb la finalitat de garantir el benestar comunitari i els serveis de caràcter general es manté una inversió continuada en infraestructures que garanteixen els serveis bàsics com per exemple enllumenat, pavimentació, cicle de l’aigua, recollida de residus, neteja o jardineria. En aquest sentit, alguns dels aspectes a destacar són la millora del contracte de recollida de fems, la inversió de 800.000 euros en inversió directa a polítiques d’aigua, entre altres.

Pel que fa a la seguretat ciutadana, els comptes contemplen la creació de 5 noves places d’oficials, que se sumen als nous agents que s’han incorporat en els darrers anys i consoliden la plantilla. També es preveu la continuació del suport de la vigilància privada.

En el capítol de subvencions, els pressuposts consoliden la línia de subvencions per a la rehabilitació de façanes i contemplen part del finançament per aportar a les subvencions destinades a la rehabilitació de barris. També s’inclou una nova subvenció nominativa per a la Cooperativa Pagesa de 40.000 euros.

Més de 7 milions d’euros per a inversions

Les inversions previstes per a 2025 per l’Ajuntament d’Inca suposen un import total de 7.264.247,33 euros, això suposa un increment ordinari de les inversions municipals per import de 4.602.230,96 euros. «Aquesta xifra rècord subratlla el nostre compromís amb el progrés i la transformació del territori. Les inversions són la clau per transformar un municipi. Ens permeten evolucionar, millorar la nostra qualitat de vida i construir un futur més just i proper per a tots», recalca el batle, Virgilio Moreno.

Les inversions més importants que es duran a terme el pròxim any són la reforma i embelliment del Teatre Principal, amb la construcció d’una nova plaça i la millora de l’espai; la construcció de 480 nínxols al cementeri municipal; la compra dels solars del Molins per construir futurs aparcaments que donin sortida a un problema històric de la zona; la pèrgola fotovoltaica del Palau d’Esports; la continuació de la compra dels terrenys del Constància; la reforma de la plaça dels Pobladors; la pavimentació asfàltica dels carrers; la compra de comptadors digitals d’aigua; la sembra d’arbres; millora de l’accessibilitat del Museu del Calçat i de la Indústria; i la compra i instal·lació de la vídeo acta per a la gravació i transcripció dels òrgans col·legiats municipals.