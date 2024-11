Manacor commemora el 25N amb un minut de silenci i actes en record de les víctimes de la violència masclista

L'Ajuntament de Manacor ha commemorat aquest dilluns migdia el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, 25N, amb un minut de silenci a les 13 h a la plaça del Convent. Durant l'acte, la delegada d'Igualtat, Carme Gomila, ha llegit un manifest contundent en record de totes les dones que han patit o pateixen violència masclista i per a reafirmar el compromís de la societat i les institucions en aquesta lluita.

En el seu discurs, Gomila ha destacat que aquest minut de silenci no només és un gest de memòria, sinó un crit de justícia i un compromís col·lectiu per erradicar el masclisme. «Enguany, a l’estat espanyol, 40 dones i 10 infants han estat assassinats per violència masclista. Aquestes xifres són insuportables i ens exigeixen respostes contundents», ha afirmat.

El manifest també ha incidit en la necessitat d'assenyalar els agressors, denunciar qualsevol forma de violència i trencar el silenci que sovint protegeix els culpables. Des de l'Ajuntament, Gomila ha reafirmat el compromís de continuar fent feina per la igualtat i la justícia, oferint suport a les víctimes i actuant amb fermesa contra els qui perpetuen aquestes violències.

L'acte ha comptat amb la participació d’Estel de Llevant, que ha recordat les germanes Mirabal, assassinades durant la dictadura de Trujillo a la República Dominicana, i han oferit una emotiva interpretació de la Cançó de fer camí, de Maria Mercè Marçal.

L'Oficina Municipal de Porto Cristo també ha fet un motiu de silenci en motiu del 25 de novembre i s'ha desplegat la pancarta realitzada aquest dissabte en el marc d'un taller familiar.

Activitats del 25N a Manacor

La commemoració continua aquest dilluns, 25 de novembre, amb dues activitats destacades:

- 18.15 h: Portes Endins, actuació de dansa itinerant amb la companyia Nétes, a la plaça del Rector Rubí (el Palau).

- 19 h: Concentració contra les violències masclistes, convocada pel Col·lectiu de Dones de Llevant, a la plaça de sa Bassa.

Amb aquests actes, Manacor fa una crida a tota la ciutadania per sumar esforços en la lluita contra la violència masclista, mantenint viu el record de les víctimes i reforçant el compromís col·lectiu per construir un futur lliure de violència.

Manifest de l’Ajuntament de Manacor pel 25N

A continuació, reproduïm íntegrament el manifest de l’Ajuntament de Manacor en motiu del 25N que ha llegit la delegada d’Igualtat, Carme Gomila:

«Avui, 25 de novembre, ens reunim aquí per recordar i honorar totes les dones que han sofert o pateixen violència masclista, així com per tenir present que aquesta problemàtica social no desapareixerà sense acció decidida i compromesa per part de totes i tots. Aquest minut de silenci no només és un gest de memòria, sinó també un crit de justícia i un compromís col·lectiu per erradicar el masclisme de les nostres vides, dels nostres pobles i de les nostres institucions.

A l’estat espanyol, aquest any, 40 dones i 10 infants han estat assassinats per violència masclista. Aquestes xifres són insuportables. Ens interpel·len com a societat i ens exigeixen respostes contundents.

És vital que, com a societat ens mantinguem ferms en aquesta lluita. Que no només recordem les víctimes, sinó que també assenyalem els agressors i denunciem qualsevol forma de violència masclista. No podem deixar que el silenci protegeixi els culpables ni que la indiferència ens faci còmplices.

Des d’aquest Ajuntament, reafirmam el nostre compromís amb la igualtat i la justícia. Continuarem treballant des de les institucions, escoltant les veus de les víctimes, oferint suport i recursos, però també actuant amb fermesa contra els qui perpetuen aquestes violències.

Que aquest minut de silenci sigui més que un homenatge: que sigui el símbol de la nostra determinació per construir un futur lliure de violència, ple de drets i justícia per a totes i tots».